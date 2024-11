Vincent (25) heeft eigen koffiebranderij: 'In de ban van een bakkie troost'

Of het nu een espresso, cappuccino, americano of macchiato is, het maakt de 25-jarige van Dienst niet uit. Hij is namelijk gek op koffie. Zoveel zelfs dat hij zijn eigen branderij is begonnen. En Vincent is niet de enige. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal kleine koffiebranderijen in Brabant de laatste tijd flink is gegroeid.

Na zijn middelbare school ging hij aan de slag bij een koffiezaak in Bergen op Zoom. Vincent raakte er in de ban van het 'bakkie troost'. “Langzaam ontstond bij mij het idee dat ik de koffie weleens zou kunnen verbeteren. Ik wilde meer controle over de kwaliteit en dat kon alleen door de koffiebonen zelf te gaan branden.”

In zijn branderij in een bedrijfsloods in Halsteren komt de geur je bij binnenkomst tegemoet. “Het is best overweldigend inderdaad, zeker wanneer de bonen vers uit de brander komen. Ik wen er nooit aan”, lacht Vincent.

Vincent: “De trend is overgewaaid vanuit de Randstad naar hier. Mensen hebben tegenwoordig vaak luxe koffie apparaten in huis. Hiervoor gaan ze op zoek naar bijzondere smaken.”

In 2020 er waren volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in onze provincie nog 15 kleine koffiebranderijen. Dit jaar ligt het aantal op 25. Ook landelijk is er sprake van een stijgende tendens van 140 bedrijfjes in 2020 naar 220 branderijen in 2024.

Vincent volgde onder meer cursussen voor barista en hij deed een opleiding tot koffiebrander in Denemarken. “Hierdoor weet ik goed waar ik mee bezig ben. Ik vind de kennis en kunde achter het branden belangrijk. Er gebeuren tijdens dit proces ook dingen die we nog niet precies weten.”

Volgens de koffiebrander speelt ook duurzaamheid een belangrijke rol: “Klanten willen eerlijke koffie. Wij kopen via een korte keten de koffiebonen in zodat we weten wie de boer is en wat hij er voor krijgt. Er zitten geen andere partijen tussen die eraan verdienen. Daarmee kun je met een fijn gevoel een kopje koffie drinken.”

Machines

Dat koffie branden op kleinere schaal steeds meer in trek is, blijkt ook uit de beschikbaarheid van de machines. “Er is heel veel vraag naar. In Europa is er maar een klein aantal gespecialiseerde bedrijven dat deze apparatuur maakt. Ik had geluk en hoefde maar vier maanden te wachten. Dit is een modern elektrisch exemplaar, een stuk duurzamer dan branders die nog op gas werken.”

Uit onderzoek van branche-organisatie Koffie& Thee Nederland blijkt dat na kraanwater koffie nog steeds de meest gedronken drank is. Twee derde van de Nederlanders drinkt dagelijks gemiddeld 3,6 kopjes per dag. Vier jaar geleden waren dit nog vier koppen per dag.