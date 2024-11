Robbert zet tattoos voor het door brand verwoeste Stroomhuis

Tattoo-artist Robbert Brekelmans zet zijn talent in voor een speciale inzamelingsactie voor het Stroomhuis in Eindhoven, dat in oktober in vlammen opging. Hij vereeuwigt de culturele broedplaats met inkt bij mensen en doneert de helft van de opbrengst van de tattoos aan de gedupeerden van de brand.

Een van de eerste klanten die plaatsneemt in de stoel is Mike Dobber. Voor hem is het Stroomhuis meer dan alleen een mooi plaatje op zijn lichaam. "Die plek gaat me echt aan het hart", zegt hij. "Ik kwam daar heel geregeld. Wat ik mooi vind aan die plek is dat het een kwartier duurde voordat je een biertje had, omdat je steeds bekenden tegenkwam. Dat maakt die plek zo mooi en echt."

"Mensen zijn hun spullen kwijt, maar ook het ongepolijste plekje van Eindhoven."