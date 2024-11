Neergeschoten man gevonden in appartement, vrouw opgepakt als verdachte

De politie heeft woensdagmiddag in een appartement aan het Roelof Kranenburgplein in Tilburg een man met een schotwond gevonden. Een vrouw is opgepakt als verdachte, zij is naar het politiebureau gebracht.

Er zou kort na halfvijf geschoten zijn in het appartement. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De politie doet onderzoek in een appartement in het appartementencomplex. Het gebied rondom de flat is afgezet en forensische experts stellen sporen veilig.