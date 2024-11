De politie heeft woensdagmiddag in een huis aan het Roelof Kranenburgplein in Tilburg een man met een schotwond gevonden. Ook is een verdachte opgepakt.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.