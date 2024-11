Boeren krijgen premier Schoof op de koffie bij eerste bezoek aan provincie

Premier Schoof was woensdag voor het eerst op werkbezoek in onze provincie. Hij kreeg een rondleiding op een melkveebedrijf op de Brabantse Wal en sprak met boeren en bestuurders. Doel: alle neuzen dezelfde kant op bij het aanpakken van grote thema's als stikstof en natuur. Maar de zorgen in Brabant zijn groot.

De eerste stop van Schoof was het melkvee- en paardenbedrijf Millstream in Bergen op Zoom. De eigenaar van het bedrijf heeft besloten afscheid te nemen van zijn koeien en zich volledig op de paardentak te storten. Een keuze waar hij achter staat, maar die wel is ingegeven door het 'zwabberbeleid' van de afgelopen kabinetten.

En dat is waar ook de pijn zit bij de andere boeren die vandaag zijn aangehaakt. Anton Bartelen is akkerbouwer en blij met de komst van Schoof, maar toch zijn de zorgen groot. "Ik hoop dat de minister-president de waarde ziet van de land- en tuinbouwbedrijven in Brabant. Maar als dat niet zo is, dan horen we dat ook graag. Want dan kunnen jonge boeren nog een keuze maken om ergens anders een boerenbestaan op te bouwen."

Want dat steeds terugkerende woord perspectief, dat is ook waar het vandaag om draait. Want wat wíl dit kabinet nou eigenlijk? Welke keuzes kunnen boeren maken met enige zekerheid dat die keuze over tien jaar ook nog een slimme was. Ze weten het oprecht niet.