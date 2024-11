Auto belandt ondersteboven in sloot en drijft tientallen meters verder

Een automobilist is woensdagavond op de Leijweg tussen Dorst en Molenschot met zijn auto van de weg geraakt en ondersteboven in de sloot beland. Door de sterke stroming dreef de auto tientallen meters verder tegen een ondergrondse duiker.

De bestuurder wist zichzelf in veiligheid te brengen. Hij is wel behandeld in een ambulance. Onduidelijk is of hij mee moest naar het ziekenhuis.

Mogelijk schoof de auto door gladheid van de weg. Ook de brandweer kwam naar de plek van het ongeluk om hulp te verlenen.