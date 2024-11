Geen rijexamens meer in Roosendaal, CBR vertrekt

Het CBR gaat vanaf november 2025 de praktijkexamens die in Roosendaal worden afgenomen, verplaatsen naar een nieuwe locatie in Breda en de bestaande locatie in Bergen op Zoom. Dat betekent dat er vanaf dat moment geen rijexamens meer mogelijk zijn bij de Stok 12 in Roosendaal. Het CBR trekt daarmee een oud plan uit 2016 opnieuw uit de lade. Daar ging destijds een streep door na massaal protest van rijschoolhouders.

De nieuwe plek waar afgereden gaat worden in Breda is aan de Bavelseparklaan 10. Mensen uit Roosendaal en omstreken die hun rijbewijs willen halen, gingen voor hun theorie-examen al naar Breda. Ook daarvoor opent het CBR medio 2025 een nieuw examencentrum, bij het NS-station aan het Stationsplein 42 in Breda. Volgens het CBR maken ze hiermee een kwaliteitsslag in de regio West-Brabant. Het gaat om 'toekomstbestendige locaties die goed bereikbaar zijn en flexibelere mogelijkheden bieden voor het afnemen van examens'. De reistijd voor rijexamenkandidaten blijft binnen de norm van maximaal een half uur. Acht jaar geleden viel het nieuws om uit Roosendaal te vertrekken slecht bij rijschoolhouders uit de regio. Ze voerden actie, en met succes. Het CBR bleef toen in Roosendaal.