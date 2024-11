112-nieuws: hennepkwekerij in huis geruimd • meisje aangereden

02.35

De politie heeft vannacht een hennepkwekerij met ongeveer 200 planten geruimd in Oosterhout. Dat meldt politie Dongemond. De kwekerij is gevonden in een rijtjeshuis in de wijk Oosterheide.

Een gespecialiseerd bedrijf is bezig met het opruimen van de materialen. Enexis zal onderzoek doen naar diefstal van stroom. Of er iemand is aangehouden, is niet bekend.