Bruiloftsgast met glas in nek gestoken: 'Had anders kunnen aflopen'

Een flinke vechtpartij zorgde vorig jaar september voor een heel vervelend einde van een bruiloft in Genderen. Deze 'mooiste dag' eindigde met een klap met een glas door één van de gasten in de nek van een andere bruiloftsgast. En dat om een paar meegenomen schoenen, zo bleek donderdag in de rechtbank in Breda.

De wond in de nek, vlak onder het oor, bloedde hevig en andere gasten wisten de wond te stelpen tot de ambulance kwam. Als de klap met het glas een paar centimeter naar voren was geweest, had de vechtpartij heel anders kunnen aflopen, zo werd duidelijk in de rechtszaal.

Gouden damesschoenen

Zoals zo vaak had deze bijna fatale klap een heel domme aanleiding. Z. (36), de gever van de klap met het glas, stopte in de feesttent een paar gouden damesschoenen in zijn tas in de veronderstelling dat deze van zijn vriendin waren. Eenmaal buiten werd hij gebeld dat hij die schoenen terug moest brengen.

Vervolgens liep het fout. En vanaf dat moment lopen de verhalen van Z. en de andere gasten flink uit elkaar. De eigenaresse van de schoenen kwam op blote voeten haar schoenen halen. “Ze bleef duwen en toen gooide ik mijn glas met Bacardi leeg over haar”, zo verklaarde Z. in de rechtbank. “Toen zij ging spugen, heb ik haar met twee handen weggeduwd en viel ze achterover.”

“Haar vriend kwam erbij en die werkte me meteen tegen de grond. Hij kneep met twee handen mijn keel dicht en ik heb hem van me afgeslagen. Met het glas dat ik nog in mijn hand had.”

Lezing getuigen

Het verhaal van alle andere getuigen is totaal anders dan dat van Z. De teneur van hun verklaringen is: Z. had te veel gedronken en was al de hele avond lastig. Hij stopte de schoenen van een andere vrouw in zijn tas, terwijl daar al schoenen in zaten. Hij grapte nog of iemand schoenen wilde kopen. Toen de vrouw op hem afliep sloeg en duwde hij haar meteen. Daarna gooide hij Bacardi over haar heen.

Toen de vriend van de vrouw verhaal kwam halen, kreeg die meteen een klap in zijn nek. Het glas brak daarbij en zorgde voor een flinke wond, zo verklaarden getuigen. Daarna belandden de twee vechtend op de grond en uiteindelijk wist de vriend Z. onder controle te krijgen door diens keel vast te grijpen.

Eis officier

Kort gezegd varieerden de verhalen van beide partijen van noodweer tot agressie van een dronken lastpak. De officier van justitie ging mee met het verhaal van de getuigen en eiste vijf maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk. Ook moet Z. wat hem betreft een cursus Alcohol en Geweld volgen.

Z. kon zich niet vinden in de uitleg van de andere bruiloftsgasten. Hij had zijn excuus direct aangeboden en had afgesproken de schoenen direct terug te brengen. Hij wees vooral op de agressie van de vrouw en haar vriend. "Ik ga toch geen ruzie maken om een paar schoenen", zei hij.

Wat het oordeel van de rechter over twee weken ook gaat zijn, beide partijen hebben ruim een jaar later nog flink last van de uit de hand gelopen ruzie om een paar schoenen. Lastig is ook dat ze allemaal uit Nieuwendijk komen, een klein dorp in de gemeente Altena, waar je elkaar gemakkelijk tegenkomt. Tot een gesprek is het tot nu toe niet gekomen tussen de partijen.

De rechtbank doet op 5 december uitspraak in deze zaak.