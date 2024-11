Onderzoek naar taxibedrijf om witwassen: chauffeurs gepakt voor drugshandel

Twee taxichauffeurs zijn dinsdagochtend aangehouden voor drugshandel. Het gaat om een 47-jarige man uit Tilburg en een 48-jarige vrouw uit Breda, zo meldt de politie donderdag. De twee werken bij een Tilburgs taxibedrijf.

Het Tilburgse taxibedrijf is ‘al langere tijd onderwerp van onderzoek bij de politie en gemeente’, zo laat de politie donderdag weten. Het is volgens haar dan ook niet de eerste keer dat het bedrijf in aanraking komt met politie en justitie.

Verder meldt de politie dat ze vermoedt dat het bedrijf werd gebruikt om drugsgeld wit te wassen. De politie doet daar nog onderzoek naar.

De gemeente Tilburg onderzoekt ondertussen de status van de verleende taxivergunning. De Tilburger en de Bredase zijn meegenomen naar het bureau en zitten vast.

Doorzoekingen

De huizen van de twee nu aangehouden verdachten zijn doorzocht. Daarbij zijn cocaïne, versnijdingsmiddelen, gripzakjes en contant geld gevonden.

Ook zijn vier auto's en meerdere telefoons in beslag genomen. De rekeningen van de verdachten zijn bevroren. Dat betekent dat zij daar niet meer bij kunnen.