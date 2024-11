Deze fraai gedecoreerde villa kent een lange historie

Dit huis in Schijndel mag met recht een stukje geschiedenis worden genoemd. Het gemeentelijk monument aan Hoofdstraat 33 kende in het verleden grote namen als bewoners. Zo gaat het gerucht dat er ooit een groot generaal logeerde. Het huis heeft wel wat poeha, het barst van de authentieke details, zoals fraai vormgegeven sierplafonds, een terracotta brievenbus en glas in lood met art deco-motieven. Als je de hal binnenstapt, word je gelijk verwelkomd door de Heilige Antonius.

Zoals J.F.M. Dobbelaere, hij was een succesvol leerlooier die het huis bouwde in 1864. Later werd hij burgemeester van Best. In 1898 kwam het huis in bezit van een gepensioneerde generaal-majoor en voormalig lid van de Tweede Kamer: Bernardus van Vlijmen. Hij zocht na zijn militaire en politieke carrière een rustiger leven en streek daarom neer in dit statige pand in Schijndel.

Deze markante villa staat in Schijndel en omstreken bekend als 'het Hooge Huis'. Het wordt een 'patriciërshuis' genoemd, dat betekent dat het vroeger bedoeld was voor mensen met veel aanzien.

Daarna volgde er in 1925 een notaris in het gebouw, die ook zijn notariaat in het huis vestigde. Het meest opvallende gerucht is het verhaal dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog in het huis is overnacht door de Britse generaal en veldmaarschalk Bernard Montgomery. Dit gerucht draagt bij aan de mystiek van het huis, maar is nooit bewezen, weet Berry Dekkers van de heemkundekring in Schijndel.

De ouders van Suzanne Jansen woonden de afgelopen 27 jaar in het huis. Zij hadden een elektronicazaak. "Mijn ouders woonden voorheen op een ander adres aan de Hoofdstraat, daar moesten ze weg voor woningbouw en dat heeft een hele tijd geduurd. Mijn moeder was een trotse vrouw, ze wilde alleen wijken als ze in deze straat kon blijven. Uiteindelijk is dat gelukt en konden ze dit kopen."

De kinderen zelf waren op dat moment al het huis uit. Zij voelen nu niet de drang om er te gaan wonen. "Het is een prachtig huis, het heeft een beetje poeha maar er hangt een heel fijne sfeer. Het is er ook heel rustig, het heeft superdikke muren", vertelt dochter Suzanne.

Het Hooge Huis stamt uit de tijd van weelderig gedecoreerde huizen en dat is te zien. Elegant verfraaide plafonds met sierlijsten en ornamenten van gips springen in het oog. In de gang is een wandschildering uit 1936 van een zwemmende vis. Buiten vind je een terracotta brievenbus in art deco-stijl met reliëf van een panter.