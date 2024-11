Gevel van oud winkelpand valt op auto: 'Dikke pech'

Een geparkeerde auto is woensdagmiddag rond kwart voor zes in Halsteren bedolven onder een losgeraakte gevel. Het gaat om de gevel van een leegstaand winkelpand op de Halsterseweg in het dorp. "Dikke pech", zegt de eigenaar van de auto.

Ron Vorstermans & Henk van Ingen Geschreven door

De bovenkant van de gevel kwam woensdagmiddag in één stuk naar beneden. De eigenaar van de auto baalt als een stekker. Vooral omdat hij de auto alleen in de straat had geparkeerd om 'eventjes' te passen op de hond van zijn ouders, die in de buurt wonen. “Zulke dingen gebeuren helaas", zegt de man nuchter. "Ik hoorde het pas vrij laat. Mijn broer belde mij omdat hij online er wat over gelezen had.” Op de plek van het leegstaande winkelpand komen vijf nieuwe appartementen en twee huizen. Die kunnen niet snel genoeg komen, zeggen buurtbewoners.

Foto: Noël van Hooft.