Met deze tips heb je een schimmelvrij huis: 'Ventileren en verwarmen'

Maria de Zeeuw werd deze week blij gemaakt met een fris, droog huis nadat ze maandenlang tussen de schimmels had gezeten. Hier mag ze tijdelijk blijven totdat de problemen bij haar eigen woning zijn opgelost. Bij Maria was de oorzaak een lekkage, maar in veel gevallen is dat niet het geval en moet je zelf aan de slag om schimmel in huis te voorkomen. Linda Blous, adviseur milieu en gezondheid bij de GGD in Brabant, legt uit waar je op moet letten.

Hoe en waar ontstaat schimmel?

“Schimmel ontstaat op vochtige plekken en plekken waar weinig luchtcirculatie is. Daarom zie je vaak schimmel in de badkamer. Maar ook in de woonkamer of slaapkamer kan schimmel ontstaan. Bewoners produceren vocht met bijvoorbeeld ademen en douchen. Als dan een kamer niet goed geventileerd is of de temperatuur is te laag dan kan er schimmel ontstaan. Ook een lekkage kan een oorzaak zijn van schimmel in huis.”

Wat kan je doen om schimmel te voorkomen?

“Het is belangrijk dat je de hele dag goed ventileert in huis. Dat kan bijvoorbeeld via ventilatieroosters. Maar die zijn niet in elk huis aanwezig. Het is dan belangrijk dat je met regelmaat de ramen open zet. Luchten is een goede manier om vocht uit de kamer te laten verdwijnen, bijvoorbeeld wanneer je de was binnen droogt. Maar een kwartiertje het raam openzetten is niet voldoende. Laat het raam lang genoeg open staan, zodat het extra vocht het huis uit kan.

“Ook is het belangrijk dat het warm genoeg is in huis. Bij 15 graden of lager kan vocht ergens neerslaan, bijvoorbeeld op een koude muur. Wij adviseren altijd een metertje op te hangen waarop de temperatuur en luchtvochtigheid te zien is. Zo weet je of je genoeg ventileert en verwarmt. De ideale omstandigheid is dat de luchtvochtigheid tussen de 30 en 70 procent is. Voor meer concrete tips kun je kijken op de website Leefomgeving van de GGD.”

Hoe schadelijk kan schimmel zijn?

“Van een klein beetje schimmel in de badkamer zul je niet snel klachten krijgen, maar op andere plekken in het huis waar je langer zit wel. Vooral bewoners met bijvoorbeeld astma of COPD zijn gevoelig voor schimmel, waardoor hun klachten kunnen verergeren. De kans bestaat dat zij extra medicijnen moeten gebruiken. Maar ook mensen zonder gevoelige luchtwegen kunnen bij schimmel in de woon- en slaapkamer sneller last krijgen van de luchtwegen.”

Wat moet je doen als er schimmel in je huis zit?

“Allereerst is het belangrijk dat de oorzaak wordt vastgesteld. Komen de problemen door slechte ventilatie en de koude temperatuur of door een lekkage? Schimmel is aan te pakken met een schimmelbestrijdingsmiddel. Zit het niet op de muur maar in hout, kit of gips, dan zal het volledige materiaal verwijderd moeten worden. Wanneer er sprake is van een lekkage of een ander bouwtechnisch probleem, dan is het heel belangrijk dat de huiseigenaar dit snel en goed oplost.

