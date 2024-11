Eindelijk schimmelvrij huis voor Maria: van luchtbed naar vast matras

"Ooooohhhh wat mooi! En wat heerlijk warm!" De 68-jarige Maria de Zeeuw slaakt de ene na de andere kreet van blijdschap terwijl ze haar nieuwe tijdelijke huis binnenloopt. "Ik heb zo lang in de schimmel gezeten en nu heb ik ineens een droog, schoon huis."

De afgelopen nachten sliep Maria in hotel Mercure in het centrum van Tilburg. "Ik kreeg elke dag ontbijt op de kamer. En ik ben nog een keer uit eten geweest om het alvast te vieren", vertelt ze glunderend. "En ik ben nog herkend als 'die vrouw van dat schimmelhuis' door de taxichauffeur."

"Ik heb zo lang in de schimmel gezeten en nu heb ik ineens een droog, schoon huis", zegt ze na een diepe zucht. "Vorige week stond ik nog hopeloos in mijn woonkamer en ik ben ik overweldigd door blijdschap."

Zodra Maria haar eerste stap over de drempel zet, volgt de ene na de andere 'ooooh!'. "Dit is echt geweldig", zegt ze terwijl ze haar hand voor haar mond slaat. "Een schoon huis. Ik kan het gewoon niet bevatten."

WonenBreburg is blij dat er snel een 'logeerhuis' voor Maria is gevonden en dat de nieuwe plek zo goed bevalt. "Toen wij echt wisten wat er aan de hand was, hebben we alles op alles gezet", laat woordvoerder Eva Boon weten.

De woningcorporatie wil samen met de verzekering Maria's eigen appartement zo snel mogelijk weer bewoonbaar maken. Hoe lang dat precies gaat duren, is nog niet bekend.

Al maakt Maria zich daar weinig zorgen over. "Ik ga straks de kaarsjes hier aansteken, met de taxi boodschappen doen, maar vooral zitten. Alleen maar zitten en straks eindelijk weer lekker tv kijken op de bank. Wat heb ik daar naar verlangd. Eindelijk geen kamperen meer op mijn luchtbed."

LEES OOK:

Maria sliep wekenlang op een luchtbedje in een huis vol schimmel

Schimmelvrij wonen voor Maria: wooncorporatie regelt vervangende woning