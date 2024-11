Man bekneld in auto nadat hij geparkeerde auto ramt

Een man is vrijdagochtend gewond geraakt nadat hij met zijn auto op een geparkeerde auto botste. De man verloor op de Rijksweg in Hulten de macht over het stuur en ramde vervolgens de auto.

Het ongeluk gebeurde rond zes uur. De bestuurder verloor waarschijnlijk door gladheid de macht over het stuur. Door de harde klap kwam de automobilist bekneld te zitten in zijn auto. De brandweer heeft de deur open geknipt, zodat de man bevrijd kon worden. Hij is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.

Foto: Jeroen Stuve / SQ Vision

