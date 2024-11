Roy Meyer geniet van bloed op z'n handschoen: 'Als ik ga, dan ga ik hard'

Van de judomat naar de boksring. Judoka Roy Meyer (33) vecht op 22 december zijn eerste bokswedstrijd. De Bredanaar geniet van de voorbereiding op zijn nieuwe sportavontuur. “Dit is een dingetje dat bovenaan mijn bucketlist stond. Ik wil kijken of ik het in me heb om iemand een klap op z’n kanis te geven."

Roy was lange tijd uit de roulatie vanwege een afgescheurde voorste kruisband en gedeeltelijke verlamming in de longen. Zo miste hij onder andere de Olympische Spelen in Parijs. De Brabander voelt zich nu fitter dan ooit en werkt zich dagelijks in het zweet voor zijn bokswedstrijd tegen de Ierse tattoo-artiest Keith Burke. De winnaar pakt tijdens het evenement Boxing Influencers de titel bij de Inspire Championship Boxing (IBC). “Voor mijn longprobleem staat een herstel van drie tot vijf jaar. We zijn nu zo'n jaar verder en het lijkt alsof het herstel goed verloopt. Het geeft mijn mindset aan, ik ben niet voor een gat te vangen. Als ik ga, dan ga ik hard.”

"Ik heb de vechtlust altijd gehad."

Toen hij door de organisatie werd gevraagd om te boksen, was Roy direct enthousiast. “Ik ben een avonturier en heb altijd vechtlust gehad. In mijn leven, maar ook als judoka. De wedstrijd op 22 december is een mooie kans om te laten zien dat ik ook een andere sport goed kan beoefenen. Ik hou daarnaast van het showelement. Als je wint, mag je een dansje doen. Bij judo is dat uitbundige helaas minder toegestaan.”

Judoka Roy Meyer

In de boksschool in Rotterdam maakt hij indruk met zijn inzet. “Ik ben moeilijk moe te krijgen, maar als ik alles geef en al mijn spieren gebruik, dan krijg je ook mij aan het hijgen. Als ik vier rondes mag sparren, wil ik er zes blijven staan. Daar hoort af en toe een bloedneus bij, maar daar ben ik niet bang voor. Als ik bloed op mijn handschoen zie, glimlach ik, want dan weet ik dat er wat gebeurt."

"Je moet tot het gaatje gaan om de beste te worden."