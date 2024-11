Supporters willen open uitvak en terug naar tijd van stront en geel water

Willem II tegen NAC Breda is een beladen wedstrijd die enorm leeft bij beide supportersgroepen. Vanwege misdragingen vorig jaar in Tilburg en Breda blijven de uitvakken dit seizoen tijdens de derby dicht. De voorzitters van de supportersverenigingen van beide clubs hopen dat het bij een jaar zonder uitsupporters blijft. “Je haalt zo de ziel uit de derby.”

Vorig seizoen werden er diverse veiligheidsmaatregelen getroffen en was de helft van de maximumcapaciteit van de uitsupporters welkom. Toch ging het in beide steden fout en moest de Mobiele Eenheid ingrijpen. De clubs, gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie kwamen tot een verbod dit seizoen op uitsupporters bij de derby. LEES OOK: Geen uitpubliek bij derby's NAC en Willem II. “Wat mij betreft waren supporters van NAC welkom”, zegt Jan van den Dries, voorzitter van supportersclub Willem II. “Je straft nu een hele groep supporters terwijl een klein aantal zich heeft misdragen. Tegenwoordig zijn er goede camera’s, maar waarom is er geen dadergerichte aanpak?”

"Uitsupporters horen er gewoon bij."

Het Koning Willem II stadion zal komende zondag vol zitten met alleen thuissupporters. “Jammer, want de andere supporters horen er gewoon bij. Zondag in Tilburg, maar ook de laatste wedstrijd van het seizoen in Breda." Volgens Van den Dries is er door de supportersclub wel een lijmpoging gedaan. “Ons idee was om met de supportersvereniging van NAC Breda, beide directeuren en de burgemeesters een hapje te gaan eten en daarna de wedstrijd te bezoeken. Vanuit Breda werd daar helaas niet positief op gereageerd.”

Derby tussen Willem II en NAC Breda tijdelijk gestaakt.

Ad van den Bemt, voorzitter van de supportersvereniging van NAC, waardeerde het gebaar uit Tilburg. “Uiteindelijk ben ik niet op de uitnodiging ingegaan omdat ik het niet gepast vind om daar te zitten. Als we gaan, dan gaan we met z’n allen. Ik hoop dat we in de toekomst iets kunnen verzinnen om een stukje dichter bij elkaar te komen.”

"Zolang het ludiek blijft, is het prima."

Het verbod noemt Van den Bemt zonde. “De rivaliteit ligt op een hoog niveau, het is de wedstrijd van het jaar. Zolang het ludiek blijft, vind ik het prima. De stront die Willem II-fans in Breda stortten bijvoorbeeld en supporters van NAC die water in een Tilburgse fontein geel maakten, dat is toch prima?" "Ik ben heel erg tegen vernielingen aanrichten of op de vuist gaan, straks is er de kans dat we jarenlang niet naar de derby mogen”, zegt hij. Amy Hartevelt uit Eindhoven zit wekelijks met haar twee zonen op de tribune van Willem II. “We zijn vaak in Engeland bij wedstrijden, maar Willem II is onze club. De sfeer kun je moeilijk met andere clubs vergelijken. Bij thuis- en uitwedstrijden proberen ze zoveel mogelijk herrie te maken. Dat zal tegen NAC een tandje erger zijn. Ik noem het niet vijandig, maar enorm fanatiek. Een overwinning op NAC betekent veel.”

Supporters van Willem II. (Foto: Orange Pictures)