Geen uitpubliek bij derby's NAC en Willem II na misdragingen supporters

De derby tussen Willem II en NAC staat ook komend seizoen op het programma, maar dan in de Eredivisie. In tegenstelling tot afgelopen seizoen blijven de uitvakken in beide stadions dicht tijdens de burenruzie. "Helaas heeft een aantal supporters dit onmogelijk gemaakt", staat in een verklaring van de burgemeesters van Tilburg en Breda.

Afgelopen seizoen werden er diverse veiligheidsmaatregelen genomen en was maar de helft van de maximum capaciteit welkom in het uitvak. Desondanks ging het zowel in Tilburg als Breda fout en liep het uit op rellen. Meerdere agenten raakten daarbij gewond.

Daarom heeft de lokale vierhoek (Willem II en NAC, gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie besloten dat uitsupporters dit seizoen niet meer welkom zijn bij de derby.

"Het is een stap terug. Graag hadden we gezien dat we dit seizoen, het eerste seizoen dat beide voetbalclubs weer in de Eredivisie spelen, uitpubliek hadden kunnen toestaan. De twaalfde man is immers een essentieel onderdeel van onze voetbalcultuur", zeggen beide burgemeesters in een verklaring.

Gesprek over toekomst

"Wij nodigen de supporters van beide clubs opnieuw uit om via de veiligheidsorganisatie het gesprek op te starten. Met als doel tot een gezamenlijk plan te komen waarbij we in de toekomst weer uitsupporters kunnen toelaten bij de wedstrijden."

De maatregel geldt voor de competitie, maar eventueel ook in de KNVB Beker als beide clubs elkaar daar treffen.

