Vier agenten gewond en negen fans opgepakt bij rellen na NAC - Willem II

Bij de ongeregeldheden, vrijdagavond na de competitiewedstrijd NAC Breda - Willem II (1-2), zijn vier agenten gewond geraakt. Eén agent liep tinnitus op door vuurwerk. Er zijn negen mensen aangehouden, voor het negeren van orders van politie of Mobiele Eenheid (ME), openlijk geweld, mishandeling en vernieling.

Zes verdachten zijn dezelfde avond nog vrijgelaten, maar wel met een boete op zak. Drie verdachten moesten in een cel overnachten. De recherche is een onderzoek begonnen en ze sluit meer aanhoudingen niet uit. Eén verdachte werd opgepakt in de bus van Willem II-supporters die op de weg terug was naar Tilburg.

Politie en ME hadden al rekening gehouden met rellen. “We weten ondertussen uit ervaring dat een grote groep die zich supporter noemt van haar club, niet om de club of voetbal geeft maar alleen uit is op rellen. Dat is dus een reden voor de politie om ME op te roepen die dan ook massaal aanwezig was”, zo verklaart een woordvoerder van de politie. De ME slaagde er uiteindelijk in om de rust terug te laten keren.

De problemen begonnen nadat een grote groep mannen, in zwart gekleed en met bivakmutsen op, geweld gebruikte tegen de ME. Na duidelijke waarschuwingen om weg te gaan werd er opgetreden. Er werden aanhoudingseenheden, politiehonden en -paarden ingezet om deze groep tegen te houden.

Ondertussen was ook brand uitgebroken in het uitvak. Supporters van Willem II werden in dat vak opgehouden totdat ze veilig weg konden. De brandweer is opgeroepen om het vuur te blussen.