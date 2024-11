Bosz wil niks weten van spitsdiscussie: 'De Jong is mijn eerste keus'

Het ging vrijdagmiddag een halfuur lang over de spitspositie bij de voorbeschouwing van PSV-trainer Peter Bosz op de wedstrijd tegen Groningen. De trainer heeft steeds meer te maken met een luxeprobleem in de aanval. Zowel Luuk de Jong als Ricardo Pepi zijn belangrijk voor PSV. De Amerikaan gaf verleden week aan klaar te zijn voor een belangrijkere rol, maar moet nog even geduldig blijven.

Luuk de Jong en Ricardo Pepi maakten dit seizoen al zes doelpunten in de Eredivisie. Alleen had de Amerikaanse spits daar minder minuten voor nodig dan De Jong. Het zorgt voor de buitenwacht voor een discussie over de spitspositie, maar daar wil trainer Peter Bosz niks van weten. "Er is geen machtswisseling aanstaande. Luuk de Jong is mijn eerste spits", wilde Bosz graag nog maar eens duidelijk maken. "Ik denk dat we iets te makkelijk stappen over de kwaliteiten van De Jong. Volgens mij is het meer dan terecht dat hij nog altijd mijn eerste keus is."

"Pepi gaat op termijn De Jong opvolgen."

Daarmee hoopte de trainer van de discussie af te zijn, maar hij ontkwam niet aan nog meer vragen over de twee spitsen. Pepi had tijdens de interlandperiode in de Verenigde Staten nog aangegeven dat hij klaar is om de grote man van PSV te worden. "Dat is een menselijke en logische reactie", wilde de trainer die uitspraak niet groter maken dan het is. "Pepi gaat op termijn De Jong opvolgen. Alleen wanneer dat is, weet ik niet."

"Ik verwacht Joey Veerman eerder terug dan Jerdy Schouten."