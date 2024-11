Loïs (8) stierf bij feestje in trampolinepark, inzamelingsactie voor gezin

Een kinderfeestje bij trampolinepark Jump XL in Waalwijk eindigde vorige week in een nachtmerrie. De 8-jarige Loïs van der Beek kwam daar door medische redenen om het leven. De ouders van de kinderen die bij het feestje waren, hebben een inzamelingsactie opgezet voor het gezin van Loïs. "Daarmee kunnen ze doen wat voor hen goed voelt."

Het had een feestelijke middag moeten zijn, vorige donderdag. Loïs had na school een kinderfeestje met een paar meiden. Er werd nog even gekibbeld over wie in welke auto mee zou gaan naar het trampolinepark, maar ze hadden er zin in. Eenmaal in het park ging het helemaal mis. Het ging niet goed met Loïs en ze kwam onverwachts te overlijden.

Het is een grote schok voor de familie van Loïs. Ook de kinderen die erbij waren op het feestje zijn geschrokken. "Wij zijn met alle ouders van de kinderen die erbij waren een projectgroepje gestart zodat de kinderen het kunnen verwerken, maar ook om de ouders en zusjes van Loïs te ondersteunen", vertelt Elise, oprichtster van de crowdfundingsactie.