Oud kapelletje is na ongeluk helemaal stuk, maar Maria is nog heel

Een kapelletje dat nog stamt uit de Tweede Wereldoorlog is vrijdagochtend bruut omver gereden aan de Groenstraat in Wintelre. Van het stenen kapelletje, toegewijd aan Maria, is niets meer over. Behalve het Mariabeeld zelf. Een wonder? "Misschien, wie weet", zegt een omwonende die het kapelletje al jarenlang onderhoudt.

Een wonder? "Ja, dat zegt toch iets hè. We zijn hier nog wel een beetje gelovig, dus wie weet", zegt Ideke Smits. Zij woont in de Groenstraat. Het kapelletje maakte deel uit van de buurt en van het dorp, nu is het een kale plek langs de kant van de weg. Buurtbewoners onderhielden het kapelletje en zijn ontdaan door de plotselinge ondergang van het bedehuisje. Ook Ideke vindt het maar een raar gezicht nu er niets meer staat.

Een man in een busje reed vrijdagochtend vroeg door de Groenstraat. In een besneeuwde bocht, vlak voor het kapelletje, ging de wagen door gladheid slingeren en knalde bovenop het huis van Maria. De bestuurder moest mee naar het ziekenhuis. Het bouwwerk ligt volledig aan diggelen, alleen het Mariabeeldje is heel gebleven. De politie haalde het heelhuids uit het puin.

Het waren leden van het Brabantse Studentengilde (voornamelijk uit Hilvarenbeek) die de Mariakapel in 1943 bouwden. Dit gilde werd in 1926 opgericht door Brabantse studenten die door heel Nederland studeerden, maar verbonden wilden blijven met Brabant. Ieder jaar organiseerden ze een zomerkamp en zo streken ze neer op een boerderij in de Groenstraat van de familie Van de Ven. Het hoogtepunt van het kamp was de bouw van een Mariakapelletje in het dorp waar ze werden ontvangen. Zo zijn er meerdere Mariakapelletjes van dit gilde in Brabant te vinden.

Jaan de Bresser (77) woonde altijd in de Groenstraat, vlak bij de boerderij van Van de Ven. Zij zorgt van jongs af aan al voor het onderhoud van het kapelletje. Waar ze dat lang geleden al samen met haar moeder deed, zette ze het werk al die jaren voort. "Dat heb ik altijd gedaan van vroeger uit, ik ben er al die tijd mee doorgegaan. Ik ben veel in de tuin bezig en zet dan wat bloemetjes in het kapelletje, zodat het er mooi bij ligt."