Weer kans op gladheid en een winterse bui: code geel in Brabant

Voor een groot deel van het land geldt vanaf vrijdagavond weer code geel. Er is kans op gladheid en een winterse bui. De weerswaarschuwing is voor Brabant, Limburg, Gelderland, Utrecht, Flevoland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen. Volgens het KNMI is er kans op gevaarlijk weer.

De waarschuwing in de negen provincies geldt van vrijdagavond acht uur tot zaterdagmorgen tien uur. Er is dan kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten en een enkele winterse bui, zo meldt het weerinstituut. Ook afgelopen nacht was er code geel, door natte sneeuw, gladheid en hagel. Op verschillende plaatsen in Brabant gebeurde vrijdagochtend ongelukken door gladheid. In Hapert gleed een automobilist tegen de vangrail op de oprit van de A67 bij Hapert. In Hulten ramde een automobilist een geparkeerde auto nadat hij de macht over het stuur verloor.