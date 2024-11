Grote controles leveren politie enorme lijst aan criminele activiteiten op

De politie heeft donderdag en vrijdag in de regio Eindhoven bij verschillende controles een verscheidenheid aan criminaliteit opgespoord. Agenten vonden vuurwerk, drugs, dure nepkleding, een wapen, materiaal om inbraken mee te plegen en spullen om een hennepkwekerij te bouwen. Iemand werd opgepakt omdat hij nog meer dan een jaar gevangenisstraf moest uitzitten.

De politie hield deze zogeheten ‘integrale controles’ in het kader van de bestrijding van ondermijning. Dit zijn criminele activiteiten die zich mengen met die van legale bedrijven of diensten. De controles gebeurden in samenwerking met onder meer de gemeente Eindhoven.

Drugs en een verboden luchtdrukwapen

Bij een personenauto werd een grote hoeveelheid drugs aangetroffen. De politie vermoedt dat vanuit de auto drugsdealers werden bevoorraad. In dezelfde auto werd ook een verboden luchtdrukwapen gevonden. De twee inzittenden zijn aangehouden voor het bezit en vervoeren van verdovende middelen, en bezit van een verboden wapen.

In een andere auto vond de politie een zogenaamde signaaldetector en inbrekerswerktuig. De politie verdenkt de inzittenden ervan dat zij deze spullen gebruikten om inbraken te plegen. De twee zijn opgepakt.

In een bestelbus trof de politie een enorme voorraad met, vermoedelijk, nepkleding van bekende dure merken aan. De waarde van de kleding loopt in de vele tienduizenden euro’s. De inzittenden van de bestelbus zijn aangehouden.

55 kilo vuurwerk

Het bestuurlijk interventie Team Eindhoven (BITE) dat de inhoud en het gebruik van panden in de stad controleert, opende tientallen garageboxen. In een van deze boxen werd 55 kilo aan vuurwerk gevonden. In een andere box lagen materialen die nodig zijn voor het bouwen een professionele hennepkwekerij.

Zedendelict

De politie wist ook nog twee personen aan te houden die werden gezocht. Een persoon moest nog 450 dagen gevangenisstraf uitzitten voor een zedendelict. De andere persoon werd gezocht voor oplichting.