Nederlandse tennissers bereiken voor het eerst finale Davis Cup

De Nederlandse tennissers hebben voor het eerst de finale van de Davis Cup gehaald. Het team van bondscoach Paul Haarhuis uit Waalre won in het Spaanse Málaga in de halve finales van Duitsland.

Botic van de Zandschulp veroverde het eerste punt na een zege in drie sets op Daniel Altmaier (6-4 6-7 (12) 6-3), Tallon Griekspoor scoorde het tweede punt door Jan-Lennard Struff in drie sets te verslaan (6-7 (4) 7-5 6-4. Door de winst in beide enkelspelen was een dubbelspel niet meer nodig.

Nederland reikte 23 jaar geleden, in 2001, ook tot de halve eindstrijd van het landentoernooi. Toen met Paul Haarhuis als speler. Frankrijk was toen met 3-2 te sterk. Nu wilde de bondscoach graag willen, zei hij afgelopen week in een interview met Omroep Brabant.

De Nederlanders zorgden afgelopen dinsdag al voor een daverende verrassing door gastland Spanje met 2-1 te verslaan in de kwartfinale. Door de uitschakeling van Spanje kwam er een einde aan de carrière van tennisvedette Rafael Nadal, die in de eerste partij verloor van Van de Zandschulp.

Zondag is de finale. Dan speelt Oranje tegen de winnaar van de andere halve finale, die zaterdag wordt gespeeld tussen titelverdediger Italië en Australië.