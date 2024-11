MDMA-kabouter gaat de wereld over, zo werd de maker mogelijk geïnspireerd

Een tuinkabouter van 2 kilo, helemaal gemaakt van MDMA. Die kwam de politie Dongemond (regio Oosterhout, Geertruidenberg, Drimmelen en Altena) deze week tegen tijdens een grote drugsvondst. Een foto van de drugskabouter werd vrijdag door de politie op sociale media gedeeld, inmiddels gaat het ding de hele wereld over. Zelfs de BBC schrijft erover: 'Dutch police find gnome made of MDMA during drug bust.'

De kabouter zat verstopt tussen verdovende middelen. Een vreemde plek om zoiets te bewaren, vond de politie, die eerst dacht dat het ding van steen was. Na een drugstest bleek de tuinkabouter helemaal van drugs te zijn gemaakt. 'De kabouter was er zelf zichtbaar van geschrokken', schreef de politie Dongemond er zelf op Facebook grappend over.

De drugsvondst is zó opmerkelijk, dat onder meer de VRT in België en de BBC in Engeland erover schrijven. 'As of 2019, the Netherlands was among the world's leading producers of MDMA', voegt de BBC nog aan het nieuwsbericht toe, maar dat is dan ook de enige serieuze noot die over de MDMA-kabouter is te vinden.

'Alle kabouters zeggen ja tegen MDMA'

Want het mag dan wel een serieuze drugsvangst zijn, zo'n drugskabouter zorgt vooral komische reacties. 'Geliked en gedeeld. Hoop dat ik win', schrijft iemand onder het politiebericht op Facebook. Of: 'Alle kabouters zeggen ja tegen MDMA!'

'Ik ben fel tegen drugs, maar hier zie ik de humor wel in', schrijft weer iemand anders in de reacties. En: 'Kan er niets aan doen, maar complimenten, vind het bijzonder creatief.'

Kabouter vol drugs

Meer details, over waar precies de vondst is gedaan en of er iemand is opgepakt, heeft de politie vooralsnog niet gedeeld. Het grootste raadsel blijft waarom de drugskabouter is gemaakt en wat de maker ermee had willen doen.

Het drugsbeeldje doet nog het meest denken aan een verwijzing naar de film Project X, waarin een kabouter vol met drugs kapot wordt geslagen met een honkbalknuppel. Het enige verschil met de MDMA-kabouter is dat in de film de drugs in de kabouter zijn verstopt. Van de buitenkant ziet het ding er 'gewoon' uit.

In dit fragment zie je hoe de kabouter kapot wordt geslagen: