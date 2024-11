Appartement in puin nadat Cobra's afgingen, foto's gedeeld als waarschuwing

Grote gaten in het plafond en overal glasscherven en spullen op de grond. De ravage is enorm in het appartement in Hapert waar vrijdagochtend vier Cobra's ontploften. Volgens de politie gebeurde dat 'zeer waarschijnlijk' spontaan. Foto's van hoe het appartement er uitziet na de explosie zijn, in samenspraak met de bewoners, door de politie openbaar gemaakt als waarschuwing.

Het zware vuurwerk werd in een bureaulaatje bewaard door de zestienjarige zoon van de bewoner. "We willen jullie graag bewust maken van de risico’s van het in huis hebben van (zwaar) vuurwerk", laat de politie weten op Facebook. De stiefzoon van de bewoner was in het appartement toen de Cobra's afgingen, maar raakte niet gewond. Het huis is onbewoonbaar door de ontploffing. Volgens de vader zouden de Cobra's van twee vrienden van zijn zestienjarige zoon zijn. Zij hadden kattenkwaad uitgehaald en waren bang dat het spoor naar hen zou leiden. Ze vroegen hun vriend of hij de Cobra's een paar dagen bij zich wilde houden. "En, zo naïef als-ie is, heeft hij ze in zijn bureaulaatje gegooid." "Hij heeft de consequenties van dat vriendendienstje niet overzien", zei de vader vrijdag tegenover Omroep Brabant. "Ik wil geen hele geruchtenstroom, het is gewoon een naïef kereltje. Hij legde het in een rommellaatje, 'want daar kijkt papa toch niet in'. Niet doorhebbend wat daar de consequenties van zijn."

"Gelukkig is het goed afgelopen, maar dit had ook heel anders kunnen zijn."

De politie is blij dat er bij de explosie in Hapert niemand gewond is geraakt. "Hopelijk beseffen jullie, na het zien van deze foto’s, hoe groot de risico’s zijn. Gelukkig is het in dit geval goed afgelopen, maar dit had ook heel anders kunnen zijn."

Foto: Politie Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden/Facebook.

De actie om de foto's te delen, kan rekenen op bijval. 'Goed dat jullie hiervoor waarschuwen', schrijft iemand in de reacties onder het politiebericht. De politie laat weten na de explosie illegaal vuurwerk te hebben gevonden in een ander huis in de omgeving. Daarbij zijn 477 stuks vuurwerk in beslag genomen. De politie waarschuwt al langer voor het levensgevaarlijke vuurwerk, dat dezelfde kracht heeft als een handgranaat: