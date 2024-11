Cobra's ontploffen in slaapkamer: zo krachtig is het zware vuurwerk

Vier Cobra's die spontaan afgaan in het nachtkastje in een slaapkamer. Het zorgde vrijdagochtend in het centrum van Hapert voor een ravage in een appartement. Gelukkig raakte niemand gewond, maar de schade is gigantisch: het appartement is onbewoonbaar verklaard. De politie waarschuwt al langer voor het levensgevaarlijke vuurwerk. "Een Cobra is vergelijkbaar met een handgranaat."

In deze video zie je wat de kracht is van een Cobra. Van je hand eraf tot een vuurwerkramp:

In het geval van de explosie in Hapert van vrijdagochtend was er wel iemand in het appartement, maar niet in de slaapkamer waar de vier Cobra's afgingen. "Als je tien Cobra's hebt, dan kun je ervan uitgaan dat de hele verdieping eraan gaat. Dus diegene die op dat bed ligt, is er dan sowieso niet meer", zegt Van der Stap.

De politie spreekt bij een Cobra niet over vuurwerk, maar over een 'levensgevaarlijk explosief'. "Als je die tegen je aan krijgt, ben je zwaar verminkt", zegt Jos van der Stap van de landelijke politie.

Het vuurwerk in het appartement in Hapert ontplofte spontaan. "Dat kan gebeuren", zegt de politie daar vrijdagochtend over. "Die kans varieert, afhankelijk van wat voor soort Cobra het is. Is het een echte Cobra? Is het namaak? Is er flitspoeder vrijgekomen?"

Aanslagen

Cobra’s worden onder meer gebruikt als explosief in bijvoorbeeld de dakdekkersoorlog in Den Bosch. Bij aanslagen in de dakdekkersoorlog lagen resten van Cobra’s. De politie ziet dat dit explosief steeds vaker gebruikt wordt om ruzies uit te vechten en dan niet alleen ruzies tussen criminelen.

Vorig jaar waren er in Nederland 901 aanslagen met een explosief op huizen en auto’s, in de eerste tien maanden van dit jaar lag dat aantal al op 922. Een zeer zorgelijke stijging, vindt de politie.

Politiekorpschef Wilbert Paulissen zei onlangs in het Omroep Brabant-programma KRAAK. bezorgd te zijn over de Cobra's: