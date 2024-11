Enorme hoeveelheid illegaal zwaar vuurwerk ontdekt bij inval in huis

De politie heeft zaterdag een enorme hoeveelheid illegaal zwaar vuurwerk ontdekt bij de inval van een huis in Eindhoven. Het gaat om honderden zogeheten cobra’s. Eén zo’n cobra heeft volgens de politie dezelfde explosieve kracht als een handgranaat. Twee 20-jarige mannen uit Eindhoven zijn opgepakt.

"Grote hoeveelheden zwaar vuurwerk die in woningen worden opgeslagen, kunnen tot ronduit gevaarlijke situaties leiden voor zowel bewoners als omwonenden", laat de politie zondag in een bericht over de vondst weten.

Als de honderden cobra’s waren ontploft, was de ramp niet te overzien geweest. "Hoe meer cobra’s, hoe groter de explosie. Met een cobra is het al mogelijk om veel schade aan te richten aan een woning."

Het vuurwerk is door de politie meegenomen en wordt na onderzoek vernietigd.

Doorgeladen wapen in auto

De politie viel de huizen in Eindhoven binnen, nadat agenten de twee mannen zaterdagochtend in alle vroegte met hoge snelheid over de Bisschop Bekkerslaan in de stad zagen rijden. Bij een controle van de auto vonden agenten een doorgeladen vuurwapen, een som contant geld en een kleine hoeveelheid 'vermoedelijk harddrugs'.

Voor de politie was de vondst in de auto reden om de huizen van de verdachten te doorzoeken. Bij één van de mannen werd het zware vuurwerk ontdekt. Daarnaast vonden de agenten in het huis nog meer 'onverklaarbaar grote hoeveelheden contant geld'. Dat kan op witwassen duiden, laat de politie weten.

De man bij wie thuis het zware vuurwerk werd gevonden, zit nog vast. De tweede verdachte zit niet meer vast, maar blijft wel verdachte in het onderzoek.