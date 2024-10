Dakdekkersoorlog: politie legt link met 'conflicten in criminele circuit'

De dakdekkersoorlog in Den Bosch heeft mogelijk te maken met conflicten in het criminele milieu. Dat melden de politie en het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag na onderzoek. In het onderzoek zijn meerdere mensen naar boven gekomen die bekend zijn bij politie en justitie en die contacten hebben in het criminele milieu. Hun betrokkenheid bij aanslagen in de dakdekkersoorlog wordt nog verder onderzocht. De politie en het OM houden ook nog andere scenario's open.

Den Bosch gaat al maanden gebukt onder een reeks explosies. Sinds juli zijn er al zeker twintig aanslagen geweest op huizen en bestelbussen, meestal met zwaar vuurwerk. Ondernemers uit de dakdekkerswereld zijn vaak het doelwit van de explosies.

De politie liet eerder al weten alle explosies afzonderlijk te onderzoeken. Maar er wordt wel gekeken of er een verband is tussen de verschillende aanslagen.

Criminele milieu

In het onderzoek van de politie en het OM zijn meerdere mensen met een strafrechtelijk verleden en contacten in het criminele milieu naar voren gekomen. Deze mensen zijn eigenaar van een dakdekkersbedrijf of hebben een andere link met zo'n bedrijf. Hun mogelijke betrokkenheid bij de aanslagen in Den Bosch wordt verder onderzocht.

Er wordt dus rekening gehouden met het feit dat er aan de aanslagen conflicten in het criminele milieu ten grondslag liggen. "Die gedachte wordt nog eens versterkt door het feit dat een aantal doelwitten van deze reeks explosies niets willen loslaten over de mogelijke achtergrond of zelfs geen aangifte willen doen", meldt de politie. "Het gaat hierbij nadrukkelijk om een relatief beperkt aantal personen in deze branche."

De politie en het OM benadrukken verder dat ook andere scenario’s nog onderzocht worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er ruzies in de relationele sfeer of zakelijke conflicten worden uitgevochten. "We kunnen niet uitsluiten dat een deel van de incidenten te maken heeft met een concurrentiestrijd tussen dakdekkers", zeggen politie en het OM ook.

Onderonsjes worden uitgevochten

Volgens verschillende dakdekkers zouden er 'onderonsjes' worden uitgevochten vanwege afgepakte adressen en grote concurrentie. Dat vertelden ze in september aan Omroep Brabant. In de droge zomermaanden is er minder werk voor dakdekkers en zouden sommige partijen zich genoodzaakt zien om de concurrenten uit te schakelen.

19-jarige opgepakt

Vorige week werd een 19-jarige man uit Den Bosch opgepakt voor een explosie bij een bestelbus aan het Schaarhuispad in Den Bosch. De bus was van een dakdekker. Dit was voor het eerst dat iemand werd gearresteerd vanwege de aanhoudende explosies. Maar diezelfde middag werd de man weer vrijgelaten. Verder onderzoek moet nog uitwijzen of hij verdachte blijft.

Dakdekker Ali doet een boekje open over de dakdekkersoorlog: