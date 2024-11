Zwaar vuurwerk per post bezorgd: busjes vol explosieven door woonwijken

Het zware, illegale vuurwerk Cobra 6 kan binnen een paar minuten online worden besteld en vervolgens met de post worden verstuurd. Daardoor rijden bezorgers nietsvermoedend met zware explosieven door woonwijken. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Binnen tien minuten konden wij een deal sluiten met vijf aanbieders, die ons het explosief bijvoorbeeld via de post wilden opsturen.

Bestellijsten Wie een Cobra 6 wil aanschaffen, hoeft niet lang te zoeken. Met een simpele zoekopdracht vinden we meerdere groepen met duizenden leden en dealers, die de groepen vullen met enorme productlijsten. Het aanbod is breed: van een Cobra 6/8 tot een shell van 10 inch. Lijsten vol met zware, illegale explosieven.

De politie ziet dat dit explosief steeds vaker gebruikt wordt om ruzies uit te vechten en dan niet alleen ruzies tussen criminelen. Vorig jaar waren er in Nederland 901 aanslagen met een explosief op huizen en auto’s, in de eerste tien maanden van dit jaar lag dat aantal al op 922. Een zeer zorgelijke stijging, vindt de politie.

Cobra’s, die de explosieve kracht van een handgranaat hebben, worden gebruikt in bijvoorbeeld de dakdekkersoorlog in Den Bosch. Bij aanslagen in de dakdekkersoorlog lagen resten van Cobra’s.

Het is een van de gebruikelijke manieren om zaken te doen in deze wereld van zwaar vuurwerk. Postbezorgers lopen hierdoor gevaar. "Dat vinden wij vreselijk", zegt het postbedrijf.

Aanslag bestellen Volgens de politie wordt de handel in dit soort explosieven aangestuurd door een aantal zware criminelen die het op de Nederlandse markt brengen. "Omdat ze zo makkelijk te krijgen zijn, worden Cobra’s gebruikt voor aanslagen en plofkraken, maar ook bijvoorbeeld tegen agenten. Dat is een zeer zorgelijke ontwikkeling."

De politie schrikt hier niet van. "Wij zien ook dat het heel makkelijk beschikbaar is", zegt Jos van der Stap. Hij is bij de landelijke politie-expert als het gaat om aanslagen met explosieven. "Wij noemen het niet eens vuurwerk, het zijn gewoon explosieven."

Driehonderd via PostNL De levering van de bestelling verloopt verschillend. De meeste dealers willen de deal fysiek afronden. Ze stellen dan een openbare plek voor om de Cobra’s te leveren. Vaak op een parkeerplaats of industrieterrein. Alle deals konden diezelfde middag nog afgerond worden.

Opvallend is dat aanbieders ontzettend snel reageren en zelfs gaan aandringen op het moment dat je twijfelt. Ook willen de handelaren dat we meer bestellen en geven ze ons opties voor ‘combideals’.

Wanneer je een keuze hebt gemaakt, willen de dealers dat je ze een persoonlijk bericht stuurt. Vanaf dat moment doen de verkopers hun best om de aankoop zo snel mogelijk af te ronden. Omroep Brabant wist in tien minuten tijd vijf deals te sluiten. Het ging bij alle deals om een pakketje met drie Cobra’s. Hier betaal je vijftien euro voor.

"We zien dat sociale media het platform zijn om aan illegale spullen te komen." Volgens Van der Stap kan zelfs een aanslag besteld worden. "Als je iemand wilt intimideren met een aanslag, dan kun je via die platformen iemand regelen."

Volgens de agent zit de politie mee te kijken in de groepen waar de explosieven worden verhandeld. "Maar ons doel is meer om de sociale-mediaplatformen te vragen om dit soort groepen dicht te zetten. We hopen dat ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen." Maar de groepen waar Omroep Brabant al ruim twee weken in zit en waar dagelijks honderden deals worden gesloten, zijn nog altijd actief.

Busjes met explosieven door woonwijken

Een aantal verkopers wil de Cobra’s opsturen via PostNL. Ze kunnen per driehonderd verstuurd worden. En zo rijden er dus busjes vol explosieven door woonwijken. Zeer zorgelijk, zegt de politie. "Cobra’s zijn een massa-explosief. Als er eentje afgaat, gaan ze allemaal af. Als er drie tot vier Cobra’s afgaan in een auto, dan is die hele auto weg. Dan staan alleen de wielen er nog. Als er driehonderd afgaan is de ramp niet te overzien. Die postbezorgers lopen grote risico’s."

"Dat vinden we vreselijk", zegt een woordvoerder van PostNL. "Wij willen niet dat ons netwerk wordt misbruikt." Maar het postbedrijf mag zelf niet pakketjes gaan openen om te kijken of er toevallig een explosief inzit. Samen met de douane, politie en de Inspectie Leefomgeving& Transport worden steekproeven uitgevoerd. "Die controles vinden regelmatig plaats en de frequentie wordt opgevoerd als daar aanleiding voor is, zoals aan het eind van het jaar."