Dakdekkersoorlog schrikt niet af, deze maand al 31 nieuwe dakdekkers erbij

Deze maand hebben 31 nieuwe dakdekkers zich ingeschreven in Den Bosch, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Daarmee staat het totale aantal in de regio nu op 391. Dat is opvallend, omdat er een grimmige dakdekkersoorlog woedt vanwege de ‘moordende concurrentie’.

De laatste vier maanden gingen er talloze explosieven af bij huizen en bedrijfsvoertuigen van verschillende dakdekkers. In de dakdekkerswereld hebben ze het over 'onderonsjes die worden uitgevochten'. De ruzie lijkt dakdekkers niet af te schrikken. In de eerste twee weken van oktober schreven 31 nieuwe bedrijven in deze branche zich in in Den Bosch. Opvallend genoeg gaat het om een kwart van het totale aantal nieuwe dakdekkersbedrijven in Nederland, dat deze maand op 144 staat. 20.000 euro in een goede maand

Waarom zou je dakdekker willen worden in een regio waar de beroepsgroep wordt geteisterd door reeks van aanslagen met flinke explosies? Dat blijft de vraag, maar het is een feit dat de branche financieel aantrekkelijk is. Een goede maand kan al snel 20.000 euro opleveren. Dat vertelde dakdekker Ali Katkay (36) eerder aan Omroep Brabant, namens zes bedrijven uit de branche. Hij omschrijft een deel van de dakdekkerswereld als 'de onderwereld'. “Je verdient met dit werk meer dan met een wietkwekerij”, zei hij toen. Mits je genoeg klussen binnenhaalt. En daar wringt de schoen. Want door de moordende concurrentie zouden sommige partijen zich blijkbaar genoodzaakt zien om concurrenten uit te schakelen, door huizen of bestelbussen te vernielen met zwaar vuurwerk.



Alle cijfers op een rij Eind juni dit jaar, vlak voordat de eerste explosies plaatsvonden in de stad, stonden er nog 346 dakdekbedrijven ingeschreven in Den Bosch. Nu zijn dat er dus 391. Dat is bijna drie keer zoveel als in Eindhoven (136) en Tilburg (106). En dat is waarschijnlijk nog niet eens het volledige aantal. Zo zijn er ook 'specialisten in dakreparaties' die staan ingeschreven als klusbedrijf. Volgens ingewijden zouden er in de regio Den Bosch zo'n 1200 dakdekkers actief zijn, zelfstandig en in loondienst. Ter vergelijking: begin 2019 waren er 52 bedrijven actief in de regio Den Bosch.