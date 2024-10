'Dakdekkersoorlog' leidt tot zorgen in Tweede Kamer: 'Toeval? Lijkt me gek'

Gemeente, politie en justitie moeten meer steun krijgen bij de aanpak van de ‘dakdekkersoorlog' in Den Bosch. Tweede Kamerleden van GroenLinks-PvdA en de Socialistische Partij maken zich hier sterk voor. Ze vinden het 'hartstikke zorgelijk’ en ‘ongelofelijk ernstig’ dat Den Bosch al maandenlang wordt geteisterd door aanslagen waarbij vooral zwaar vuurwerk wordt gebruikt. De twee partijen maken zich grote zorgen en vinden dat de politie in Den Bosch ondersteuning moet krijgen.

Vanaf midden juli hebben zich in deze stad een kleine twintig explosies voorgedaan. Meestal ging het om zwaar vuurwerk dat werd afgestoken en in veel gevallen waren busjes of huizen van mensen die werken in de dakdekkerswereld het doelwit. LEES OOK: Wéér een Bossche bestelbus in brand, nog onbekend of het om dakdekker gaat “De woorden ‘moordende concurrentie’ zouden bijna grappig zijn als het niet zo ernstig was”, laat Michiel van Nispen desgevraagd weten. Het Bredase Kamerlid van de SP spreekt van een ‘hartstikke zorgelijke en vreselijke’ situatie. Toch weet hij niet of het stellen van Kamervragen veel zal veranderen. “Ik ben altijd bereid om ergens Kamervragen over te stellen, maar vooral als die ook iets oplossen. In dit geval zou ik de minister kunnen vragen of die bekend is met het probleem ,of hij het ook erg vindt en wat hij gaat doen om het op te lossen. Maar de driehoek in Den Bosch (gemeente, justitie en politie, red.) kent dit probleem natuurlijk ook. Ik heb geen reden om aan te nemen dat zij niet alles doen om hier een eind aan te maken.”

"Toeval dat er zoveel dakdekkers worden getroffen? Lijkt me heel gek."

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, beseft Van Nispen. Hij wijst op een paar punten. “Allereerst de politiecapaciteit. Dat blijft een probleem. Daarnaast hoop ik dat hier wel echt wordt gekeken naar een verband. Toeval dat in een paar maanden tijd zoveel dakdekkers worden getroffen? Dat lijkt me heel gek.” “De vraag is dan of er genoeg rechercheurs zijn om dat verband te onderzoeken. En tot slot het punt van de explosieven. Die blijven veel te makkelijk te krijgen. Dat uit zich in Den Bosch, maar de afgelopen week ook in andere steden. Het gaat om vuurwerk – dat je eigenlijk al geen vuurwerk meer kunt noemen – dat te makkelijk uit het buitenland wordt gehaald.” Songül Mutluer van GroenLinks-PvdA kan zich hierin vinden. “Structureel moeten we ervoor zorgen dat zwaar vuurwerk niet langer zo eenvoudig beschikbaar is. Recent heb ik gepleit voor een Europees verbod op zwaar vuurwerk zoals cobra’s. Er moet daarnaast een gerichte opsporing en vervolging mogelijk worden voor het verhandelen van dit soort zwaar vuurwerk.”

"Ongelooflijk ernstig hoe ontwrichtend deze 'dakdekkersoorlog' is."

Over de gevolgen voor de veiligheid in Den Bosch is de parlementariër ook duidelijk: "Het is ongelofelijk ernstig om te zien hoe ontwrichtend deze ‘dakdekkersoorlog’ is voor de stad. Op korte termijn moeten we pal naast de burgemeester gaan staan. Het is daarbij cruciaal om te zorgen voor extra lokale opsporingscapaciteit. Zo kunnen de daders snel opgespoord worden. Deze ‘strijd’ moet stoppen.“ Dakdekker Ali legde eerder uit wat er speelt onder dakdekkers: