Kluswebsite schrikt van dakdekkersoorlog en vreest daaraan mee te werken

Bij kluswebsite Homedeal zijn ze enorm geschrokken van de dakdekkersoorlog in Den Bosch. Vooral ook omdat de werkwijze van de site, waar consumenten een offerte van klusbedrijven kunnen aanvragen, het gewelddadige conflict in stand lijkt te houden. In een reactie aan Omroep Brabant laten ze weten dat ze intern gaan onderzoeken hoe ze hun werkwijze kunnen aanpassen. “Maar we willen nog wel transparantie kunnen bieden aan huiseigenaren en vakspecialisten.”

In Den Bosch zijn sinds juli al zeker twintig explosies en brandstichtingen geweest bij huizen en werkvoertuigen van dakdekkers. Dat bevestigde de politie eerder al na berichtgeving van Omroep Brabant. Het gaat om een moordende concurrentie tussen 1200 dakdekkers in de regio Den Bosch. Zo werkt het

Adressen worden afgepakt, weet dakdekker Ali Katkay. “Een klant vraagt bijvoorbeeld via Homedeal een offerte. Ik kan zo’n adres vervolgens voor 15 tot 40 euro kopen, maar tegelijkertijd doen anderen dat ook.” Zo vertelde de 36-jarige dakdekker eerder dat hij naar Sneek ging voor het maken van een offerte. Een offerte, dus nog geen opdracht. “Dat kost mij zo’n honderd euro aan brandstof en veertig euro om het adres te krijgen.” En zo kan het zijn dat hij een week lang niks verdient, maar wel kosten heeft. Met het 'kopen' van zo’n adres ziet hij in de mail van de opdrachtgever welke concurrenten ook een offerte gaan maken. “Er zijn dakdekkers die vervolgens zeker willen zijn van de klus. Ze schakelen hun concurrenten uit. Door een explosief te plaatsen of de werkbus te vernielen.” Intern onderzoek

Bij Homedeal bevestigen ze dat hun website zo werkt. “Transparantie staat bij ons centraal en om deze reden heeft ons platform de keuze gemaakt om de namen van de geïnteresseerde bedrijven zichtbaar te stellen op een offerteaanvraag, zowel voor de huiseigenaren als voor de geïnteresseerde vakspecialisten.” En daar gaat het in de dakdekkerswereld in Den Bosch dus mis. “Wij zijn flink geschrokken van de recente berichtgevingen over de dakdekkers in Brabant”, zegt een woordvoerder van Homedeal. “Wij zijn intern aan het onderzoeken of Homedeal een verandering kan doorvoeren, waardoor wij nog steeds onze transparantie kunnen bieden aan huiseigenaren en vakspecialisten, maar waarbij we niet meewerken aan het in stand houden van dergelijke schrikbarende situaties.” Ook bij Werkspot noemen ze de situatie schokkend. “Het is verschrikkelijk en absoluut niet wat wij willen. Maar bij ons zien vakspecialisten alleen hoeveel en niet wie er een offerte mag gaan schrijven.” Volgens een woordvoerder verwijderen ze regelmatig bedrijven die zich niet goed gedragen en zorgen reviews voor een ‘zelfreinigende functie’. Bekijk hier het verhaal van dakdekker Ali: