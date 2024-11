112-nieuws: overlast motorcrossers in Budel • ongeluk op A2

11.41

De politie ontfermde zich vanochtend in Tilburg over een man met dementie op straat. Hij liep daar rond in pyjama en op pantoffels. Hij wist zijn naam, maar verder niets. Daarop besloten de agenten met hem verzorgingslocaties in de buurt af te rijden. Verzorgers bleken al naar de man op zoek. Hij is naar zijn kamer gebracht.