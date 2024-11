Tilburgse superfan van Max Verstappen: 'Jammer dat hij gewonnen heeft'

Als vijfde scheurde hij over de finishlijn in Las Vegas en dat leverde Max Verstappen genoeg punten op om zijn vierde wereldtitel te winnen. Daarmee behoort de Nederlandse F1-coureur tot de wereldtop. Tilburgse superfan en oprichter van de Gomax Fanclub van Bodegraven heeft gemengde gevoelens bij de overwinning: "Ik had eigenlijk gehoopt dat hij niet zou winnen."

Het was nog even spannend in Las Vegas. In alle vroegte op de zondagmorgen zaten Nederlandse F1-fanaten al in spanning aan het beeld gekluisterd. Zolang de Britse tegenstander Lando Norris 'onze' Max maar niet zou inhalen, anders zou de wereldtitel van Verstappen nog niet binnen zijn. Maar gelukkig liep het goed af: Verstappen kwam als vijfde over de finish gevolgd door Norris als zesde.

Abu Dhabi en Qatar

Kreten van blijdschap werden geslaakt in vele Brabantse huiskamers, want ook in onze provincie zijn er talloze fans van de inmiddels viervoudig wereldkampioen F1. Ook Bas van Bodegraven juichte mee, maar wel met een dubbel gevoel. "Ik ga binnenkort naar Qatar en Abu Dhabi om F1-wedstrijden te kijken. Ik had het mooier gevonden als hij daar de titel zou winnen."

Wordt het niet een beetje saai, met vier wereldtitels op zak, om Max telkens nog te zien winnen? "De eerste wereldtitel was uiteraard mooier dan de vierde, maar nu hoop ik dat het er acht worden", zegt Van Bodegraven. "Als Max acht wereldtitels krijgt, dan heeft hij het record. Nu hebben Hamilton en Schumacher dat record nog, die hebben allebei zeven titels"

Kampioenstitel op zak

Titel of geen titel, dat reisje naar Abu Dhabi en Qatar gaat Van Bodegraven zeker niet afzeggen. "We hebben al plannen gemaakt om met een aantal mensen van de fanclub daarheen te gaan om de race van Max te volgen. Nog steeds erg leuk, maar de spanning rond het kampioenschap is er nu wel vanaf."

