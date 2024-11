Willem II komt in hectische slotfase naast aartsrivaal NAC

NAC Breda leek zondagmiddag voor de derde keer op rij de uitwedstrijd bij Willem II te gaan winnen. Diep in de extra tijd was het echter Jeremy Bokila die vanaf de strafschopstip zijn ploeg naar de 2-2 eindstand schoot.

Wat Willem II de eerste helft liet zien, leek nergens op. Een kopkans van Emilio Kehrer was het enige wapenfeit in 45 minuten. Qua felheid was NAC de baas en dat in een derby waarin de supporters bloed, zweet en tranen eisen. De vechtlust van de gasten werd na een half uur beloond door de 0-1 van Leo Sauer, die volledig vrij in het zestienmetergebied binnen kon schieten.

Dat het 0-1 bleef was een wonder, want op slag van rust liet Clint Leemans een enorme kans op de 0-2 liggen. De middenvelder passeerde doelman thomas Didillon-Hödl, maar met zijn mindere rechterbeen schoot hij vervolgens op de paal.

LEES OOK: Groot spandoek Willem II scheurt al voor de aftrap, leedvermaak bij NAC.

Verre inworp

Willem II-trainer Peter Maes zal in de rust ongetwijfeld een donderspeech hebben gehouden. Zijn ploeg speelde zo slap, dat moest in de tweede helft beter. Maar van verbetering was niet echt sprake, want al vroeg in de tweede helft waren het weer de bezoekers die toesloegen. Vanuit een enorm verre inworp van Jan Van den Bergh kopte verdediger Leo Greiml raak: 0-2.

Aansluitingstreffer

Vanuit het niets kwam de thuisploeg na iets meer dan een uur spelen op 1-2. Middenvelder Jesse Bosch haalde van ruime afstand uit en zijn van richting veranderde schot vloog in de bovenhoek. Het Tilburgse publiek was tot die tijd wat stilletjes geworden en ging door de aansluitingstreffer weer vol achter de ploeg staan. Cisse Sandra kreeg een mogelijkheid op de gelijkmaker, maar zijn schot vloog de tribune op.

Goal Bokila

In de slotfase viel dan toch nog de gelijkmaker. Jeremy Bokila deed wat hij vorig seizoen als invaller zo vaak deed: scoren. Het Koning Willem II Stadion ontplofte, maar na de feestvreugde was er een domper. Op advies van de VAR keurde scheidsrechter Allard Lindhout de goal af vanwege hands.

In de 98ste minuut viel dan toch nog de 2-2. Lindhout constateerde een overtreding en wees naar de stip. Bokila nam de verantwoordelijkheid en schoot de 2-2 tegen de touwen. Kort daarna was het afgelopen en alsnog feest bij de Tilburgse aanhang.