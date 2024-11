Groot spandoek Willem II scheurt al voor de aftrap, leedvermaak bij NAC

De supporters van Willem II toonden kort voor de aftrap van de derby tegen NAC Breda een megaspandoek over bijna de gehele KingSide. Nog voordat de spelers op het veld stonden, scheurde het spandoek met daarop de tekst 'Vreet ze op!'. NAC reageerde direct via X met een smiley.

In het Koning Willem II Stadion zat de sfeer er al ruim voor de aftrap goed in. De KingSide toonde een enorm spandoek, maar lang bleef het niet hangen. Het begon te scheuren vanaf de zijkant en seconden later was het doek al bijna helemaal kapot.

In het uitvak zitten vandaag geen supporters van NAC. Later dit jaar zijn er ook geen uitsupporters van Willem II welkom in Breda. Dit is een besluit van de clubs, gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie nadat het vorig jaar in beide steden uit hand liep rondom de derby.