Bokila woedend na racisme door NAC-speler: 'Niets met voetbal te maken'

Hij kwam in het veld om oorlog te maken en werd de grote man aan de kant van Willem II. Jeremy Bokila schoot diep in de extra tijd zijn ploeg vanaf elf meter naar 2-2 tegen NAC Breda. Na afloop van de derby was de spits heel emotioneel en werd het mede daardoor onrustig in de catacomben van het Koning Willem II Stadion. Volgens Bokila werd er iets racistisch tegen hem gezegd door een tegenstander. "Dat dat woord nog wordt gebruikt, snap ik echt niet."

Na de gelijkmaker trok hij zijn shirt uit en dat leverde hem geel op. Ook kreeg hij commentaar van een aantal NAC-verdedigers. "Ze wilden me uit de tent lokken, maar dat is geen probleem voor mij. Bij een derby gaat het niet om goed voetbal, maar bijvoorbeeld om strijd en irritant zijn. Ik baalde wel dat de goal niet doorging, maar had er vertrouwen in dat de goal nog zou vallen. Toen ik de 2-2 alsnog maakte, ben ik even langs die jongens gelopen."

Het 'oorlog maken' wat trainer Peter Maes verlangde van Bokila, voerde de spits goed uit. Vlak voor tijd leek de spits de 2-2 te scoren, maar op advies van de VAR keurde de scheidsrechter de goal af. "Ik was er zo van overtuigd dat ik geen hands maakte, in de Keuken Kampioen Divisie had deze geteld", zegt hij lachend.

Na het laatste fluitsignaal ging het mis tussen beide clubs op het veld. Na een opstootje was het Bokila die zichtbaar emotioneel was en richting de spelerstunnel rende. Hij was niet de enige en buiten het veld was het nog even onrustig. "Ik had niets met het opstootje te maken en wilde het sussen. Vanaf de bank kwam NAC-speler Matthew Garbett aangerend en hij riep iets richting mij. Iets wat niets met voetbal te maken heeft, het werd toen zwart voor mijn ogen."

"We kennen elkaar niet, wat geeft hem het recht om zoiets tegen me te zeggen? Toen het was gebeurd, herkende ik mezelf niet. Het kon me niet schelen of ik rood zou krijgen. Gelukkig heb ik teamgenoten die me hebben gekalmeerd en gelukkig gebeurde het op het veld, anders was het mis gegaan."

De 36-jarige spits gaat geen stappen ondernemen tegen NAC. "Ik wil het niet groter maken dan het is. Morgen is er weer een nieuwe dag, ik ben geen type die daar lang mee blijft zitten. Van NAC verwacht ik niks, ook geen excuses. Wel verwacht ik via Instagram berichten te krijgen."