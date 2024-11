Inbraakgolf bij Indiase expats: 'Voel me onveilig in mijn eigen huis'

De Indiase gemeenschap in Eindhoven en omstreken voelt zich onveilig. Al wekenlang zijn huishoudens van Indiase komaf het doelwit van een serie inbraken. De gemeenschap heeft sterke vermoedens dat het geen toeval is. "Op twee weken tijd zijn ze bij acht huizen geweest, allemaal van Indiase expats. We voelen ons onveilig en ongehoord."

Al gauw blijkt dat er binnen twee weken tijd tot acht maal toe was geprobeerd om in te breken bij Indiase expats. Bij vier huizen is dit gelukt, bij de andere vier bleef het bij een poging.

Het slot van de deur was duidelijk geforceerd en haar hele hebben en houwen was overhoop gehaald. Geschokt door de gebeurtenis besluit Suman om haar verhaal op sociale media te plaatsen. Wat blijkt? Veel andere Indiase expats herkennen het verhaal van Suman. Lotgenoot Mirnalini meldt zich bij haar, en samen komen ze er achter dat zij lang niet alleen zijn.

Suman komt oorspronkelijk uit India, maar kwam naar Nederland toe om daar een fijn leven op te bouwen. Ze heeft het prima naar haar zin in haar nieuwe thuis, tot het noodlot toeslaat. "Toen ik thuis kwam, zakte de moed me volledig in de schoenen", vertelt Suman. In plaats van haar fijne huis, staat ze ineens midden in een plaats delict.

Beide dames deden keurig aangifte na de inbraak. In eerste instantie stelt de politie ze gerust: "Ze kwamen snel ter plaatse en het forensisch onderzoek vond direct plaats", vertelt Suman. Er zou een zaak geopend worden. Samen met de andere expats hebben ze een flink dossier met beeldmateriaal overhandigd. De inbreker is hier herkenbaar in beeld en ze hebben zelfs het kenteken van zijn auto.

Eenmaal thuis weet Mirnalini niet wat ze meemaakt. Ook haar deur is geforceerd en alle ladekasten zijn open gerukt. De inhoud ligt verspreid door haar huis, enkel wat waardevolle spullen ontbreken. Om de avond helemaal bizar te maken, blijkt ook de woning van de vriend die met haar mee was overhoop te liggen. Ook hier is ingebroken.

Mirnalini ging op 9 november samen met een vriend op bezoek bij een andere vriend - alle drie zijn ze vanuit India verhuisd naar Brabant. Tijdens dat bezoek vertelde de gastheer dat hij een paar dagen daarvoor, op 1 november, andere, ongewenste, gasten had ontvangen. Er was namelijk ingebroken. De avond werd nietsvermoedend voortgezet, en uiteindelijk namen de drie vrienden afscheid.

Ook bij Mirnalini zit het hoog: "Sinds de inbraak slaap ik slecht. Je huis zou de veiligste plek op aarde moeten zijn, maar dat gevoel is nu compleet weg. Wanneer het buiten donker begint te worden, voel ik me steeds angstiger. Het is zo erg dat mijn lichaam er ‘s avonds van gaat trillen."

Suman dacht dat de zaak daarmee opgelost zou worden, maar de opvolgende dagen neemt dat vertrouwen af. Het contact met de politie wordt steeds moeilijker en antwoorden op hun vragen blijven telkens uit. "We voelen ons ongehoord. Het gaat ons niet om de gestolen spullen, maar om de emotionele schade die het aanricht. Iemand heeft onze privacy grof geschonden en we hebben het gevoel dat er niks gebeurt", vertelt Suman geëmotioneerd.

Er gaan geruchten rond dat Indiase expats het doelwit van de inbraken zijn omdat zij normaal gesproken veel goud in huis bewaren. Volgens Suman is dat klinkklare onzin. "Het is echt niet zo dat ieder huis van een Indiase familie uitpuilt van het goud. Iedereen heeft wel wat juwelen in huis liggen", vertelt ze. "In huizen van expats uit andere landen, en zelfs bij Nederlandse vrienden, liggen net zoveel waardevolle spullen. Als we het doelwit zouden zijn omdat we zo ‘rijk’ zijn, waarom worden mijn Nederlandse collega’s dan niet beroofd?"

De politie kan niet bevestigen of er sprake is van een inbraakgolf bij Indiase huishoudens doordat zij de slachtoffers niet per etniciteit registreren.