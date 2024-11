Van racisme beschuldigde NAC-speler ontkent: 'Verkeerde waarneming'

NAC is bezig met een onderzoek naar aanleiding van mogelijk racistische uitlatingen van een speler aan het adres van Willem II-spits Jeremy Bokila. De club uit Breda heeft daarbij contact met de Tilburgers. "Dit om de gebeurtenis verder uit te zoeken aan de hand van verklaringen en beelden", staat in een verklaring.

Bokila beschuldigde na afloop NAC-middenvelder Matthew Garbett van racisme. De Nieuw-Zeelander ontkent, zo is in een verklaring van NAC te lezen. "Garbett herkent zich totaal niet in de aantijging door de speler. De aantijging berust volgens hem op een verkeerde waarneming. Dit wordt onderstreept door lezingen van diverse ooggetuigen. Garbett heeft contact gezocht met Bokila om dit misverstand de wereld uit te helpen."

LEES OOK: Bokila woedend na racisme door NAC-speler: 'Niets met voetbal te maken.'

NAC zegt niet dat er niets is gebeurd, maar is wel een onderzoek begonnen. "Vooropgesteld willen we duidelijk maken dat NAC zich distantieert van elke vorm van racisme. NAC staat voor gastvrijheid en saamhorigheid, waar iedereen dus welkom is. De club zet zich, onder meer met haar maatschappelijke programma’s, met hart en ziel in om racisme uit het voetbal en de maatschappij te bannen."

Bokila liet weten geen stappen te ondernemen tegen NAC. "Ik wil het niet groter maken dan het is. Morgen is er weer een nieuwe dag, ik ben geen type die daar lang mee blijft zitten. Van NAC verwacht ik niks, ook geen excuses. Wel reken ik erop dat ik via Instagram berichten krijgen", liet de spits van Willem II weten.