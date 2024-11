Automobilisten kunnen niet meer om drempels heen, maar zorgen blijven

Even snel tussen de drempels doorrijden zit er niet meer in op de Lavendel in Cuijk. De gevaarlijke situatie die de nieuwe drempels veroorzaakten, is opgelost. Er is een middengeleider in de vorm van twee paaltjes geplaatst, waardoor automobilisten er niet meer tussendoor kunnen glippen. Maar dat wil niet zeggen dat alle problemen zijn opgelost. Buurtbewoner Natasja maakt zich nog altijd zorgen en dat geldt ook voor raadslid Arthur Baudet.

Floor Jansen Geschreven door

De drempels die geplaatst werden op de weg in Cuijk zijn bedoeld om auto's af te remmen. Dat pakte anders uit: de drempels lagen zo ver uit elkaar dat automobilisten ertussendoor konden rijden, waardoor gevaarlijke situaties ontstonden. "Je ziet ook auto's door de berm rijden zodat ze maar niet over de drempels hoeven", vertelde buurtbewoner Natasja Verberk eerder. "Dus de situatie is er niet echt veiliger op geworden en wandelaars hebben er ook geen voordeel van." LEES OOK: Auto's kunnen gewoon door splinternieuwe drempels rijden: 'Lachertje' De situatie met de drempels die te ver uit elkaar liggen, is nu sinds enkele dagen opgelost: auto's kunnen de drempels niet meer ontwijken door de paaltjes die er tussen zijn gezet. "Ik heb het heel vaak bijna fout zien gaan. Gelukkig staan er nu paaltjes en kunnen de auto's niet meer om de drempels heen", zegt Natasja over de nieuwe situatie.

De geplaatste middengeleider met onder meer de twee paaltjes (foto: Natasja Verberk).

Het gevaar is volgens haar echter nog niet geweken: "Auto's komen nog steeds heel hard aanrijden, dan remmen ze af voor de drempels en vervolgens trekken ze weer op." De weg nodigt volgens haar uit om tachtig kilometer per uur te rijden, wat vroeger ook mocht, maar nu is deze snelheid ter hoogte van de drempels teruggeschroefd naar dertig kilometer per uur. "Voor de gemeente is de situatie opgelost. Het is nu veiliger rondom de drempels", zegt Natasja. Maar het probleem van het harde rijden op de weg is er volgens haar nog steeds. Ze vraagt zich dan ook af wat de gemeente hier op de lange termijn aan gaat doen.

"Als je iets doet, doe het dan goed en dat is niet gebeurd."