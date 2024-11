110.000 Brabantse vrouwen afgelopen jaar slachtoffer van huiselijk geweld

Tien procent van de Brabantse vrouwen en meisjes heeft afgelopen jaar te maken gehad met huiselijk geweld. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Omgerekend gaat het om 110.000 meisjes en vrouwen.

De vrouwen en meisjes van zestien jaar of ouder werd in 2024 gevraagd of zij in de afgelopen twaalf maanden te maken hadden gehad met huiselijk geweld. Tien procent van de deelnemers gaf dus aan dat dat inderdaad het geval is geweest.

In diezelfde periode kreeg vijftien procent van de Brabantse meisjes en vrouwen te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Omgerekend gaat het hier om 165.000 meisjes en vrouwen.

Gemiddeld

Het betreft cijfers uit de jaarlijkse Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Grensoverschrijdend gedrag. Dat is een internetenquête waaraan ruim 25.000 mensen van zestien jaar of ouder deelnamen.

LEES OOK: Angelique werd mishandeld door haar moeder en ex-man: ‘Ik schaamde me’

Er zijn volgens het CBS geen aanwijzingen dat de Brabantse cijfers erg afwijken van andere provincies. "De data van losse provincies verschilt niet veel met het Nederlandse gemiddelde", zegt een onderzoeker tegen Omroep Brabant.

Landelijke cijfers

In heel Nederland kregen ruim 1,7 miljoen mensen van zestien jaar of ouder te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek. Dat zijn er minder dan in 2022, maar ongeveer evenveel als in 2020, stelt het CBS.

Bijna 1,3 miljoen zestienplussers waren naar eigen zeggen slachtoffer van huiselijk geweld. Ook dat aantal is vergelijkbaar met 2022, blijkt uit de nieuwe cijfers. In 2020 gaf elf procent van de mensen van zestien jaar of ouder aan slachtoffer te zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag.