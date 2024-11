Scholen bedreigd: minderjarig meisje in België opgepakt

Een minderjarig meisje met de Nederlandse nationaliteit is zondagnacht in België opgepakt voor het bedreigen van meerdere scholen in Breda. Dat meldt de politie maandagochtend.

Zondag verschenen er berichten op sociale media waarin werd gedreigd met het schieten op scholen in die stad. De politie meldde zondagavond al een minderjarige verdachte uit België in beeld te hebben in de zaak, en zei daar ook bij geen daadwerkelijke dreiging van de verdachte te verwachten.

Het opgepakte meisje is die verdachte, meldt de politie maandagochtend. Ze is rond één uur 's nachts opgepakt in België. De Nederlandse politie heeft daarvoor samengewerkt met de Belgische autoriteiten.

Pistool en patronen

Op social media ging zondag een foto rond met daarop een pistool en patronen. "Aankomende maandag schietpartijen in verschillende scholen in Breda. Iedereen gaat dood", stond erbij.

De scholen Onze Lieve Vrouwelyceum, het Newmancollege en het Mencia de Mendoza Lyceum worden genoemd. Deze scholen vallen onder scholenkoepel Libréon.

De scholenkoepel laat weten dat er zondag intensief contact is geweest met de burgemeester, politie en andere onderwijsbesturen in Breda. "Er lijkt sprake te zijn van kopieergedrag en er is geen reden tot zorg", meldt de koepel. "De situatie is onder controle en veilig. De scholen van Libréon zijn vanochtend volgens rooster gestart."

Dreiging ook in Etten-Leur

Maandagmiddag bleek dat ook twee middelbare scholen in Etten-Leur zijn bedreigd. Onder meer het Munnikenheide College. Het bericht op sociale media is opnieuw geplaatst, maar dan met de namen van de twee middelbare scholen uit het dorp.

Het Munnikenheide heeft zondagavond meteen contact opgenomen met de politie. "De veiligheid van onze leerlingen en werknemers is erg belangrijk voor ons. De politie liet ons weten dat er geen dreiging was", laat de directrice weten.

Maandagmorgen was de middelbare school dan ook 'gewoon' open. "We hebben een mail gestuurd zondagavond naar alle ouders. Daarnaast hebben onze collega's vandaag wel extra opgelet en hebben we het in de klassen erover gehad. De dag is rustig verlopen."