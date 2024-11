Huis beschoten vanuit auto: bewoner deelt de beelden

Het huis aan de Gagelstraat in Valkenswaard dat zondagavond onder vuur werd genomen, werd beschoten vanuit een auto. In een video van de beschieting zijn zeker vijf schoten te horen. "Mijn kinderen sliepen op dat moment aan de voorkant van het huis", vertelt bewoner Ralph (45).

De schietpartij vond rond kwart over tien plaats. Op de beelden is te zien dat een auto vlak voor het huis stopt. Daarna volgen zeker vijf schoten. Ralph deelde bewakingsbeelden van de schietpartij op social media. "We willen graag met de bestuurder spreken", schrijft hij daarbij. "De schutter heeft mij en mijn gezin in gevaar gebracht zonder na te denken over de schade. Ik hoop dat karma hem pakt. Schandalig is het.”

In de voordeur zit een kogelgat (foto: Eva de Schipper).

"Het was zo’n bizar geluid", blikt Ralph maandagochtend terug. "Ik had in eerste instantie niet door dat er geschoten werd, maar ik hoorde glasgerinkel. In eerste instantie zag ik niets bijzonders. Toen ben ik naar buiten gelopen en zag ik dat het keukenraam kapot was. Toen ik verder keek, zag ik ook het kogelgat in voordeur. De kogels waren wit en leken van een soort kunststof." Zijn kinderen hebben na de schoten niet meer aan de voorkant van het huis geslapen. "Dit zal voorlopig ook niet meer gebeuren."

"Dit is niet normaal!"

Ook de partner van Ralph is geschrokken. “Ik ben een paar weken geleden bedreigd. Ik ben bang dat het daarmee te maken heeft. Ik hoop dat de dader beseft wat 'ie mensen aandoet", zegt ze. "Dit is niet normaal. Wie doet zoiets, bij een gezin met kinderen?” De bewoners zeggen zeker te weten wat de aanleiding van de beschieting is. Wat die is, delen ze nog niet. De politie onderzoekt de zaak. Agenten bekijken of er bruikbare camerabeelden van de omgeving zijn waarop iets verdachts te zien is rond het tijdstip waarop er geschoten werd. Daarnaast is de politie op zoek naar getuigen.