Opa (77) misbruikte zijn twee kleinzonen: 'Seks was maar klein onderdeel'

"Ik vind mezelf geen vieze, oude opa." Dat zei Gerard van der K. (77) uit Veen maandagochtend in de rechtbank in Breda. Maar gezien het feit dat hij seks had met zijn twee kleinzonen was dat lastig vol te houden. Volgens justitie heeft hij flink misbruik gemaakt van de twee licht verstandelijk beperkte jongens en moet hij vier jaar de cel in. Hij mag ook nooit meer contact opnemen met zijn kleinzonen.

"U bent ook jong geweest", hield een van de rechters Gerard van der K. voor. "Had u toen seks met uw opa willen hebben", vroeg ze. "Tuurlijk niet", antwoordde opa Van der K.

Maar de 77-jarige Van der K. vond zijn eigen verhaal eigenlijk niet zo erg. "De seks was maar een klein onderdeel", zo keek hij terug. "De liefde onderling was veel belangrijker."

Het misbruik van vooral de oudste kleinzoon, begon in 2019. De vrouw van Gerard was het jaar ervoor overleden en hij kreeg weer contact met zijn kleinzonen. De oudste was toen zeventien jaar en de andere wat jonger. Ze waren uit huis geplaatst en verbleven in verschillende instellingen in het land. In hun vrije tijd waren ze vaak bij opa.

En dat kwam mooi uit, want opa miste zijn overleden vrouw heel erg. En het voelde goed om voor de jongens te zorgen in zijn chaletje aan het water. Maar de jongens en dan vooral de oudste kleinzoon hebben dat heel anders ervaren.

In bed bij opa

Opa was snel boos, opa bepaalde alles, opa zorgde voor ze. En in ruil daarvoor konden ze best wat terugdoen, zo werd geschetst. De oudste kleinzoon sliep bij opa in bed. En dan gebeurde er van alles.

Opvallend was dat Van der K. zijn kleinzoon als initiatiefnemer aanwees en als iemand die met heel veel andere mannen afsprak. Maar de rechters gingen daar niet in mee. "Dacht u nooit: wat is dit? Lig ik hier in bed seks te hebben met mijn kleinzoon", vroeg een van de rechters. "Daar hebt u wel gelijk in", gaf Van der K. toe. "Het was geen seks tegen zijn zin in. Maar het had nooit mogen gebeuren."

En zo gebeurde dat vaker. Meestal in de weekends en dan vooral op zondagavond. Dan was de jongste kleinzoon al weg en had Van der K. het rijk alleen met de oudste. Over de seks tussen hen twee ging het grootste gedeelte van de rechtszaak. Van der K. zou zijn jongste kleinzoon maar een keer hebben bevredigd, wat hij overigens ontkent.

De officier van justitie was niet te spreken over Gerard van der K.. "Hij was pedagogisch medewerker in een jeugdinrichting en dus had hij moeten weten dat dit fout was."

De jongens lopen wat achter in hun ontwikkeling, legde ze uit. "Ze gingen bijvoorbeeld nog steeds bij opa op schoot zitten. En met zulke jongens gaat hij seks hebben. Normale jongens had hij niet zo ver gekregen."

'Trauma voor het leven'

Ze zag een man die geen verantwoording neemt en al zijn daden goedpraat. Iemand die vooral met zichzelf bezig is en narcistische trekken heeft. "Samen verkeersles doornemen is normaal voor een opa, seks niet. De jongens hebben een trauma voor het leven."

De oudste kleinzoon liet geen spaan heel van het gezellige samenzijn dat zijn opa steeds schetste. "'Dat kun je toch wel doen voor opa', zei je dan. En je ging steeds verder", las de advocaat namens de oudste kleinzoon in de rechtszaal voor. "Je zegt dat het af en toe was, maar het was altijd. Ik moest altijd aan je wensen voldoen. Jij dwong mij en ik moest het wel fijn vinden, omdat ik homo ben, zo zei je. Niet alleen bij je thuis, maar ook op de naturistencamping bij al die blote bejaarden. Dan hadden wij seks in de caravan."

Kleinzonen willen opa nooit meer zien

De officier vond dat Gerard van der K. maar eens in de cel moet gaan nadenken over wat hij zijn kleinzonen heeft aangedaan. Want daar bleek hij, ondanks de scherpe en confronterende vragen van de rechters, niet echt van doordrongen. Ze eiste een celstraf van vier jaar, die Gerard, ondanks zijn hoge leeftijd, gewoon zal moeten uitzitten als hij wordt veroordeeld.

Daarnaast eiste ze een contactverbod. De kleinzonen willen opa nooit meer zien en willen hem ook geen opa meer noemen. Als ze het over hem hebben, hebben ze het over 'G'. Ze zaten maandag ook niet in de rechtszaal, maar keken mee vanuit een andere zaal.

Gerard van der K. mijmerde nog wat in zijn laatste woord. "Er is veel verdriet aan beide kanten. We zijn mekaar kwijt. Ik zou het zo graag overdoen, maar dat kan niet", zei hij met verdrietige stem. En zo kwam hij ook bij het laatste woord toch weer bij zichzelf uit.

De uitspraak in deze zaak is op 9 december.