Bierbrouwers van Heineken gaan opnieuw staken voor meer loon

Medewerkers van de Heineken-brouwerijen in Den Bosch gaan dinsdag en woensdag opnieuw staken uit onvrede over de vastgelopen cao-onderhandelingen. Dat meldt vakbond FNV. Ook bij de brouwerij in Zoeterwoude (Zuid-Holland) wordt gestaakt. Vorige week woensdag legden werknemers van beide brouwerijen het werk al 24 uur neer, waardoor de bierproductie volgens de FNV stillag.

Vakbond FNV had al gezegd dat er voorbereidingen waren voor nieuwe acties. De cao's voor de brouwerijen, de commerciële tak en de internationale Heineken Group lopen eind dit jaar alle drie af. De bond eist een loonsverhoging van 7 procent in 2025 en automatische prijscompensatie. Heineken wil volgens FNV niet verder gaan dan 5,5 procent in twee jaar. "Het gaat goed met Heineken, daar willen de mensen in de brouwerijen en op de kantoren ook van profiteren. Zij voelen zich met deze voorstellen van de directie absoluut niet gewaardeerd. Niet gek dus dat honderden werknemers het werk neerleggen. Dat doen zij volgende week opnieuw als Heineken niet naar ons gaat luisteren", zegt FNV-bestuurder Nurettin Altundal. Heineken noemde de stakingen vorige week 'buitenproportioneel' en zei verder te willen onderhandelen.