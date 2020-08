Brand bij Heineken in Den Bosch ontstond doordat zonnepanelen vlam vatten

De brand die zondagmiddag woedde bij de Heineken-brouwerij aan de Rietveldenweg in Den Bosch ontstond doordat zonnepanelen vlam vatten. Er was geen sprake van opzet. Dat laat een woordvoerster van de politie maandagmiddag weten.

Het vuur bij de zonnepanelen werd zondagmiddag rond twee uur ontdekt. De rookwolken waren in de verre omtrek te zien. Het gebouw werd vanwege de brand ontruimd.

Vorig jaar breidde de bierbrouwer in Den Bosch het aantal zonnepanelen op het dak van de brouwerij fors uit. In totaal liggen er nu 16.569 zonnepanelen.

LEES OOK: Brand bij Heineken in Den Bosch onder controle, rook was in verre omgeving te zien