Gemeenten waarschuwen inwoners voor 'aanbieding' van dit energiebedrijf

In meerdere plaatsen in onze provincie zijn de afgelopen weken folders verspreid van energiebedrijf Zonneplan. In de folders wordt de indruk gewekt dat er een project van de gemeente gepromoot wordt. Dit tot onvrede van de gemeenten, want dit is niet het geval. Ze waarschuwen voor de folders, maar geven ook aan dat ze verder weinig tegen de misleidende teksten kunnen doen. Zonneplan laat weten iets met de 'feedback' te hebben gedaan.

In ten minste zes Brabantse plaatsen waaronder Tilburg en Breda zijn de folders verspreid. Vijf andere gemeenten geven aan zelf nog geen meldingen over de folders te hebben ontvangen, maar er wel over gehoord te hebben. Sommige gemeenten kiezen er daarom voor hun inwoners nu al uit voorzorg te waarschuwen voor de praktijken van Zonneplan.

'Collectieve inkoop'

In de folders worden mensen aangespoord een thuisbatterij te kopen, waarmee je zelf opgewekte energie op kan slaan. Er wordt de indruk gewekt dat dit een project van de gemeente is en dat inwoners de batterij dankzij het collectief inkopen voor aantrekkelijke prijs kunnen aanschaffen.

De suggestie dat de gemeente betrokken is, wordt op verschillende manieren gedaan. Op het YouTube kanaal Ketel Klets neemt Rick Westelaken de folders uitgebreid door. Hij noemt onder andere de zin een 'uniek aanbod door collectieve aankoop' misleidend. Ook valt hem op dat de begeleidende brief wordt afgesloten met de naam van de 'Thuisbatterij-specialist Sint-Michielsgestel', terwijl het een Zonneplan-medewerker (uit Zwolle) betreft. Ook het veelvuldig gebruik van het woord 'gemeente' en de naam van de gemeente noemt hij opvallend.

Check bij elk huisbezoek

Gemeenten zijn niet blij met de folder en sommige zeggen vragen van inwoners te hebben gehad. In Breda werden er eerder al raadsvragen gesteld. Dertien gemeenten hebben inwoners inmiddels voor de folder gewaarschuwd. Ook gemeenten waar de folder (nog) niet verspreid is doen dat. "We willen benadrukken dat de gemeente op geen enkele wijze betrokken is bij dit project en hier ook geen rol in heeft", zo meldt de gemeente Meierijstad in een bericht op haar website. In Eersel is nog geen folder gesignaleerd, maar hier vragen energiecoaches vanaf nu bij elk huisbezoek aan mensen of die intussen misschien wel bezorgd is.

De gemeente Goirle laat weten: "We zijn voornemens contact te zoeken met Zonneplan over hun communicatie." Andere deden dat al. Op de websites van Zonneplan, het bedrijf maakte een aparte site voor elke gemeente waar het de folder verspreidde, staat sinds kort de mededeling dat het project losstaat van de gemeente.

Eerder ook al in de fout

Naast het waarschuwen van inwoners en het vriendelijk verzoeken aan Zonneplan om een 'disclaimer' op de site te plaatsen, kunnen gemeenten niet veel doen, zo laten ze aan Omroep Brabant weten. Juridische stappen zijn vaak geen optie: "Daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. Dat kost tijd, geld en energie die we liever voor andere zaken gebruiken", geeft een woordvoerder van de gemeente Tilburg aan. En zo denken andere gemeenten er ook over.

Eerder deze maand waarschuwde ook de Vereniging Eigen Huis al voor folders van Zonneplan, vanwege een in hun ogen 'veel te korte terugverdientijd' die mensen voorgespiegeld wordt.

Reactie Zonneplan

Zonneplan laat aan Omroep Brabant weten dat de folders aanvankelijk inderdaad niet duidelijk waren. "We hebben hem sinds een paar weken aangepast. Maar bij nieuw drukwerk duurt het altijd een tijd voordat het af is en verspreid kan worden", laat een woordvoerder weten.

De nieuwe versie van de folder wordt ook besproken in de video van Ketel Klets: er zijn inderdaad wijzigingen, maar veel kritiekpunten blijven staan, zo luidt de conclusie. Zo wordt er nog steeds verwezen naar een 'collectiviteitskorting' en ook de begeleidende brief van de 'Thuisbatterij-specialist Sint-Michielsgestel' is ongewijzigd.