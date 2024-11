Gemeente trapt in mail van oplichters en maakt 93.000 euro over

Een foutje is de gemeente Helmond duur komen te staan. Medewerkers kregen eind september een factuur toegestuurd van een leverancier die daarop vermeldde een nieuw rekeningnummer te hebben. De factuur van 93.000 euro werd netjes betaald. Maar na onderzoek blijkt de gemeente in het werk van oplichters te zijn getrapt, zo melden burgemeester en wethouders in een brief aan de Helmondse gemeenteraad.

De gemeente kwam de oplichting op het spoor toen ze op 15 november een aanmaning kreeg van een leverancier, omdat een factuur nog niet was betaald. In de administratie kon de gemeente terugvinden dat de factuur van 93.000 euro wel was betaald, maar was overgemaakt naar een ander rekeningnummer.

Na wat onderzoek bleek dat oplichters eind september een mail hadden gestuurd naar de gemeente. De oplichters deden zich daarin voor als de leverancier van de gemeente. De mail was voorzien van logo, contactgegevens en een nephandtekening van de contactpersoon van de leverancier. In de mail zeiden de oplichters dat de leverancier een nieuw rekeningnummer had en vroegen ze of de factuur daarnaar overgemaakt kon worden.

"Bij het controleren van het verzoek tot aanpassing van de bankgegevens is de afgesproken werkwijze niet volledig gevolgd", legt de gemeente uit. "Het afwijkende herkomstadres van de e-mail had tot nader onderzoek moeten leiden. En het verzoek had via een ander kanaal, bijvoorbeeld telefonisch, gecontroleerd moeten worden. Dit is niet gebeurd."